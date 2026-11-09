Ümit Milli Takım’da sakatlık şoku
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Portekiz2in Braga takımında forma giyen Demir Ege Tıknaz'dan Ümit Milli Takım'a kötü haber! Genç futbolcu sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.
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