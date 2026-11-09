Kızamık salgınında tehlike kapıda! Tek hastadan 18 kişiye bulaşan amansız virüs yayılıyor!

Türkiye'de kızamık vakaları tırmanışa geçti. Dünya genelinde binlerce çocuğun öldüğü vakaların sayısı Türkiye'de de artışa geçti, alarm verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye'de 2022 yılında 127 olan vaka sayısı, 2023'te 500'e, 2024'te 1.500'e ve 2025'te yaklaşık 2 bine çıktı. Ekim 2026 itibarıyla ise Türkiye'deki vaka sayısının 3 bine yaklaştığı ifade ediliyor.

"En Bulaşıcı Hastalıklardan Biri"

Son derece bulaşıcı bir virüsün neden olduğu kızamık, tek bir hastadan 16 ila 18 kişiye bulaşabiliyor. Bu özelliğiyle en bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor.

Bangladeş'te 1.200'den Fazla Çocuk Hayatını Kaybetti

Son verilere göre Bangladeş'te 1.200'den fazla çocuk kızamık semptomları nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ise haftalardır devam eden salgında teyit edilen kızamık vakası sayısı bir haftada 86'dan 1.222'ye yükseldi.

Aşılama Oranı Kritik Eşiğin Altında

Türkiye'de kızamık aşılama oranının yaklaşık yüzde 92'ye gerilediği belirtiliyor. Bu oran, virüsün toplum içinde sürekli yayılmasını önlemek için gerekli görülen yüzde 95'lik aşılama eşiğinin altında.

Türkiye'de kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı koruma sağlayan karma KKK aşısı, ulusal aşılama programı kapsamında ücretsiz uygulanıyor. Aşının ilk dozu 12 aylıkken, ikinci dozu ise 4-6 yaş arasında yapılıyor.

Uzmanlara göre iki doz aşı, uygulandığı kişilerin yaklaşık yüzde 97 ila 99'unda koruma sağlıyor. Uzmanlar, artan vakalar karşısında aşılama çağrısı yapıyor.