Denizolgun’dan o avukatın rüşvet iddiasına sert tepki!

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avukat Zeki Çalışkan'ın Kuriş Suç Örgütü üyeleri hakkında ortaya attığı rüşvet iddialarını eleştirdi. Çalışkan'ın herhangi bir delil sunmadan duyumlara dayanarak yargı organlarını töhmet altında bıraktığını belirten Denizolgun, söz konusu paylaşımın hukuki açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“6 MİLYON DOLAR, 10 MİLYON DOLAR İSTENMİŞ! İSPATLASIN O HALDE”

Denizolgun, Çalışkan'ın İrfan Yılmaz'ın tahliyesi için 6 milyon dolar, Sipay A.Ş. sahiplerinden Nezih Sipahioğlu'nun tahliyesi için ise 10 milyon dolar istendiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Söz konusu iddiaların delilsiz biçimde kamuoyuna taşınamayacağını vurgulayan Denizolgun, şu ifadeleri kullandı:

“Ne demek, Kurişiilerden olan İrfan Yılmaz'ın tahliye olması için, hapisten çıkması için 6 milyon dolar para istenmiş, Sipay A.Ş'nin sahiplerinden olan, Dedemin K.S çok kısa süreli talebesi olan Hüseyin Kumaşın torunu olan Nezih Sipahioğlu’nun da hapisten çıkması için 10 milyon dolar para istenmiş. Bu, ne kadar büyük terbiyesizlik. İddiasını ispatlasın, o halde... Duyum aldım, ne demek? İddiasını; ispatlamayan müfteridir!”

“BU NASIL BİR AVUKATLIK?”

Çalışkan'ın Ali Erhan Kuriş'in tahliyesi için de çok yüksek miktarda para istendiğine yönelik duyumlar aktardığını belirten Denizolgun, iddiaların bu şekilde paylaşılmasını eleştirdi.

Denizolgun, “Ali Erhan Kurişii’nin tahliyesi için o kadar çok para istenmiş ki, dudak uçaklatıyormuş, söyleyemiyormuş... Bunları fısıltı gazetesinden duydum diyerek yazınca, acaba bu yazdıklarının suç olmayacağını mı düşünüyor?” diye sordu.

Çalışkan'ın avukatlık mesleğine de değinen Denizolgun, “Güya, ‘avukatmış’... Bu nasıl bir avukatlık?” ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

“YARGI ORGANLARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKIYORSUN”

Denizolgun, Çalışkan'ın açıklamalarının devlet kurumlarını ve yargıyı hedef aldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Duyum aldım diyerek, aslı astarı olmayan (rüşvet isteniyor’ iddialarıyla; hem Devletimizi, hem de Yargı Organlarımızı töhmet altında bırakacaksın, hızını alamayıp; bu duyumların yüzde biri bile doğru olsa ‘Devletimizin ve Adaletin çivisi çıkmış’ diyeceksin, ‘Devlet mafya mı ki, cemaatin malına çöksün’ diyerek fitne tohumları ekmeye çalışacaksın, sonra da kendince toparlamak için, Devlet yapmasa da; Devletin içine çöreklenmiş kişiler yapıyor imasında bulunacaksın.”

“TCK 301 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ”

Çalışkan'ın paylaşımının suç oluşturduğu görüşünü dile getiren Denizolgun, yargı organlarının alenen aşağılandığını ileri sürdü.

Denizolgun, söz konusu ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek şöyle devam etti:

“Bu ifadeler; ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının dışında kalan, en alt sevk suç maddesi olarak TCK 301'den soruşturma izni için, Bakanlığımıza fezleke yazılmasını icap ettiren bir paylaşım olduğunu düşünmekteyim.”

“BUGÜN SİYAH DEDİĞİNE YARIN AK DER”

Avukat Zeki Çalışkan'ın sosyal medya paylaşımlarındaki tutumunu da eleştiren Denizolgun, geçmiş açıklamalarını değiştirdiğini veya sildiğini ileri sürdü.

Denizolgun, “Zeki bugün siyah dediğine yarın ak der, dünkü dediklerinin bugün tam tersini savunur” ifadelerini kullanarak Çalışkan'ın tutarsız davrandığını belirtti.

Çalışkan'ın Facebook hesabında farklı görüşlere tahammül göstermediğini ve eleştirel yorum yapanları engellediğini de öne süren Denizolgun, geçmişte de kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu hatırlattı.

“KİŞİYE HER DUYDUĞUNU SÖYLEMESİ YALAN OLARAK YETER”

Denizolgun, açıklamasının sonunda duyumlara dayanılarak yapılan suçlamalara karşı çıktığını yineleyerek şu ifadeye yer verdi:

“Kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter.”

Denizolgun, bu sözü Hz. Muhammed'e atfedilen bir hadis olarak aktararak açıklamasını tamamladı.