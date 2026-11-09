Babasının uyarısına rağmen o işe girdi: Şimdi paraya para demiyor!

Ürünlerinde kaliteyi ön planda tuttuğunu belirten Can, yıllar önce bir müşterisiyle yaşadığı anıyı ise şöyle aktardı: "30 yıl önce Alman bir müşterim 'Neden senden halı almalıyım' diye sordu. 'Bende halılar ucuz' dedim. 'Ucuz iyi bir kelime değil, herkes söyleyebilir' dedi. 'Benimkiler çok güzel' dedim, 'Her yerde güzel halı var' dedi. Sonra 'Bu halının içinde senden ne var? Senin bu mesleğe kattığın ne var' diye sordu. O gece sabaha kadar uyuyamadım. O sorunun cevabı, beni bu işi en mükemmel haliyle yapmaya itti."