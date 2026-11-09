Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Bath Üniversitesi'nde vücudun yiyecek ve enerjiyi nasıl işlediğini araştıran Profesör James Betts, bunun en büyük faktörlerinden birinin açlık hormonunun günün ilerleyen saatlerinde artması olduğunu söylüyor. Ancak bu noktada ne yediğiniz önemli. Protein, lif ve hacim bakımından zengin yemekler bizi daha uzun süre tok tutma eğiliminde. Betts, besleyici veya doyurucu bir akşam yemeği yememenin daha sonra "enerji düşüşüne" yol açabileceğini ve bunun da atıştırmalık yemesine neden olabileceğini söylüyor.