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Kadın - Aile
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Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

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Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Kaya gibi sağlam bir sağlık durumuna sahip olmayı kim istemez ki... Yatmadan önce bunları tercih edin. Araştırmacılar bunu tavsiye etti.

#1
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada uzmanların 'kaya gibi sağlam bir kalp ve sağlık durumuna sahip' olmak için sarf ettikleri sözler dikkat çekti.

#2
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Araştırmalar, insanların yaklaşık üçte birinin akşam yemeğinden sonra her gece atıştırmalık yediğini, 18-24 yaş arası bireylerin beşte dördünün bu isteğe karşı koyamadığını gösteriyor. Diyetisyen Dr. Kristine Beaulieu; yatmadan önceki iki saat içinde bir şeyler atıştırmanın obezite olasılığını artırdığını söylüyor. Araştırmalar iştahımızın günün erken saatlerinde ne kadar yediğimizden bağımsız olarak akşamları doğal olarak zirveye ulaştığını gösteriyor.

#3
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Araştırmalar iştahımızın günün erken saatlerinde ne kadar yediğimizden bağımsız olarak akşamları doğal olarak zirveye ulaştığını gösteriyor. Bath Üniversitesi'nde vücudun yiyecek ve enerjiyi nasıl işlediğini araştıran Profesör James Betts, bunun en büyük faktörlerinden birinin açlık hormonunun günün ilerleyen saatlerinde artması olduğunu söylüyor.

#4
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Bath Üniversitesi'nde vücudun yiyecek ve enerjiyi nasıl işlediğini araştıran Profesör James Betts, bunun en büyük faktörlerinden birinin açlık hormonunun günün ilerleyen saatlerinde artması olduğunu söylüyor. Ancak bu noktada ne yediğiniz önemli. Protein, lif ve hacim bakımından zengin yemekler bizi daha uzun süre tok tutma eğiliminde. Betts, besleyici veya doyurucu bir akşam yemeği yememenin daha sonra "enerji düşüşüne" yol açabileceğini ve bunun da atıştırmalık yemesine neden olabileceğini söylüyor.

#5
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Peki sağlıklı hangi atıştırmalıklar tüketilebilir? Uzmanlar ", yoğurt ve kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekleri elinizin altında bulundurun. Arada çikolata da ölçülü olmak tüketilebilir" diyor.

#6
Foto - Sağlık için yatmadan önce bunu yapın: Bu atıştırmalıkları tercih edin, adeta kaya gibi olun! Tavsiye ettiler...

Uzmanlara göre, kaya gibi sağlam bir kalp ve sağlık durumuna sahip olmak için gece atıştırmalıklarında zamanlama ve doğru besin seçimi hayati bir rol oynuyor. Gece yeme isteğiyle başa çıkmak ve kalbi korumak için uzmanların tavsiyeleri şunlardır: Yatmadan En Az 2-3 Saat Önce Yemeyi Bırakın: Araştırmalar, uykuya yakın saatlerde yemek yemenin sindirimi yavaşlattığını, kalbi yorduğunu, tansiyonu yükselttiğini ve kalp-damar hastalığı riskini artırdığını gösteriyor. Gün İçinde Dengeli Beslenin: Akşam saatlerinde kan şekerinin dalgalanmasını ve ani açlık krizlerini önlemek için gün boyu yeterli besin tükettiğinizden emin olun.

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