Bu sefer de yapraklar alkışayacak mı? İBB'nin o projesi Eyüpsultan halkını ayağa kaldırdı!

Eyüpsultan'da bir grup vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapmayı planladığı T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesine tepki gösterdi.

İBB'nin proje sürecinde vatandaşların görüşlerini yeterince dikkate almadığını savunan ilçe sakinleri, tarihi dokunun ve asırlık ağaçların korunması konusunda belediyenin yetersiz kaldığını öne sürdü.

Projenin trafik yoğunluğunu artıracağını belirten vatandaşlar, tramvay hattının yer altına alınmasını talep etti.

VATANDAŞLARDAN İBB'YE İSYAN

Üstünel, "Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane'den Bayrampaşa Meydan ulaşım bağlantısı sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Eyüpsultanlılar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine soruyoruz; çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu? Projenin sonuçlarıyla her gün yaşayacak insanların fikrinin hiç mi önemi yok? Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünü karar alınırken dinlemeyi gerektirir. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez." dedi.

"YOLLARIN TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLMESİ EYÜPSULTAN'IN KALBİNE SAPLANAN BİR HANÇERDİR"

Tramvay hattı nedeniyle bazı yolların iki şeritten tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, bu düzenlemenin ilçedeki trafik yoğunluğunu artırabileceğini ifade etti.

Üstünel, "Yapılacak tramvay hattı nedeniyle Feshane durağından Eyüpsultan Meydan'a, Eyüpsultan Meydan'dan Demirkapı'ya kadar iki şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan'ın kalbine saplanan bir hançerdir. Bu sorulara somut cevaplar, yoğun günleri de kapsayan trafik analizleri ve açık bir ulaşım planı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE 5 AĞAÇ KESİLDİ"

Proje kapsamında ilçedeki bazı ağaçların kesildiğini ve taşınmak üzere yerinden söküldüğünü öne süren Üstünel, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Üstünel, "Üç hafta önce 5 ağaç kesildi. İtirazlarımız üzerine 30 civarında ağaç, taşıma adı altında iş makineleri ile yerinden uygun olmayan bir şekilde sökülüp tıra sığması için gövdesi kesildi. 168 ağaçtan geride kalan 133 ağaç son günlerini yaşıyor. Bu ağaçlar yeniden dikilse bile uzmanlara göre tutma oranı neredeyse mümkün değil. Asırlık ağaçlarımız bu semtin yaşayan hafızasıdır. Bir fidanın aynı gölgeyi vermesi yıllar alır." dedi.

ASIRLIK AĞAÇLAR İÇİN ÇALIŞMALARIN DURDURULMASINI İSTEDİLER

Ağaçların korunması ve projenin tarihi yapılar üzerindeki etkilerinin açıklanması gerektiğini vurgulayan Üstünel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağaçlarımızın korunmasını, tarihi yapılara ve çevrelerine ilişkin uzman değerlendirmelerinin açıklanmasını istiyoruz. Buradan acil çağrımızı yapıyoruz: Süreç netleşinceye, projenin etkileri ve alternatifleri kamuoyuyla paylaşılıncaya, vatandaşların ve uzmanların görüşleri değerlendirilinceye kadar ağaçların sökülmesini ve kesilmesini durdurun. Ulaşım gelişirken Eyüpsultan'ın tarihi, asırlık ağaçları ve yaşam alanları korunsun. Yapılan yatırım, vatandaşımızın ve misafirlerimizin hayatını kolaylaştırsın. Bütün Türkiye'nin yadigârı olan Eyüpsultan'ı gelecek nesillere koruyarak teslim etmek hepimizin sorumluluğudur."