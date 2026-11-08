Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Avrupa’nın göbeğinde yıllardır tamamlanamayan altyapı projeleri beceriksizliğin simgesi haline gelirken, Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürüttüğü tarihi ihya ve inşa başarısı Alman Meclisi’nde bile gıptayla örnek gösterildi.

Batı’nın ağır aksak bürokrasisi ve iş bilmezliği karşısında, Türkiye’nin asrın felaketinden sonra iki yıl gibi kısa bir sürede yükselttiği devasa konutlar ve altyapı projeleri tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Alman halkının da isyan bayrağını çekerek köprüye "Yaparsa Erdoğan yapar!" ifadeleriyle astığı o pankart; devletimizin icraat gücünü ve liderimizin vizyonunu tek cümlede özetlemeye yetti.