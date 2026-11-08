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Avrupa Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

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Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı.

Avrupa’nın göbeğinde yıllardır tamamlanamayan altyapı projeleri beceriksizliğin simgesi haline gelirken, Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürüttüğü tarihi ihya ve inşa başarısı Alman Meclisi’nde bile gıptayla örnek gösterildi.

Batı’nın ağır aksak bürokrasisi ve iş bilmezliği karşısında, Türkiye’nin asrın felaketinden sonra iki yıl gibi kısa bir sürede yükselttiği devasa konutlar ve altyapı projeleri tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Alman halkının da isyan bayrağını çekerek köprüye "Yaparsa Erdoğan yapar!" ifadeleriyle astığı o pankart; devletimizin icraat gücünü ve liderimizin vizyonunu tek cümlede özetlemeye yetti.

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Yorumlar

Emekli

Yakında avrupa ne kadar erdogan propagandası yapanlar avrupayı bbegenmeyenler milliyetçilik yapanlar pkklilar alayını sinir dışı eder demedi demeyin

fsde

Ülkem son 15 yılda devasa eserler üretti sanayi ve teknolojide alt yapıda sayısız dev eserler kazandırdı Alman bunu gördü de bizim Muhalefet göremedi kıskandı iftira attı küçümsedi kulp buldu.
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