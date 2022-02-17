Yuanın uluslararası kullanımı rekor seviyede!

Çin yuanının küresel ödemelerde kullanımı artıyor. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication verilerine göre uluslararası işlemlerde Çin yuanı kullanımı rekor seviyeye çıktı.

Çin yuanı kullanılarak yapılan küresel ödeme tutarı ocak ayında yüzde 3,2 seviyesine yükseldi. Aralık ayında oran yüzde 2,70, kasım ayında yüzde 2,14 olmuştu.

Yuan kullanımı özellikle uluslararası fonların Çin devlet tahvili alımlarını artırdıkları son 3 ayda yükseldi. Gazprom Neft'in Çin havaalanlarında yakıt alacak Rus uçaklarına ABD doları yerine Çin yuanı ile satış yapma kararı da yuanın kullanım oranını artıran bir faktör oldu.

Çin yuanı geçtiğimiz 2 ayda uluslararası ödemelerde en çok kullanılan para sıralamasında dördüncü oldu. Ekim 2010'da 35'inci sıradaydı.

Küresel ödemelerde ocak ayında en yüksek payı yüzde 39,92 ile ABD doları alırken, euronun payı yüzde 36,56 ve İngiliz sterlininin payı yüzde 6,30 oldu. Japon yeni ise yüzde 2,79 oranında kullanıldı.