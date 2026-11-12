Bir taneniz de mütevazı olsa.. . Ekrem’ci Hande’nin kolundaki saat 2,4 milyon TL
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekrem İmamoğlu’na destek verip sokak eylemlerine alkış tutan sözde "halkçı" tayfanın şatafat ve israf dolu hayatı bir kez daha deşifre oldu. Yurt dışındaki Türkiye karşıtı protestoları "özgürlük savaşı" diyerek pazarlayan oyuncu Hande Erçel, Dubai’de kolundaki 2 milyon 400 bin liralık saatiyle tenis kortunda boy gösterdi.
Milletin alın teri ve geçim derdi üzerinden siyaset devşiren CHP zihniyetinin sanat camiasındaki destekçileri, lüks ve şatafattan asla taviz vermiyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Berlin, Londra, Amsterdam ve Paris’teki provokatif gösterileri paylaşarak Türkiye'yi dünyaya şikayet eden Hande Erçel, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri’nin lüks merkezi Dubai’de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir saat markasının özel organizasyonunda padel oynamak için korta çıkan Erçel’in bileğindeki saatin piyasa değerinin tam 2 milyon 400 bin TL olduğu belirlendi.
SÖZDE HALKÇILARIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ!
Bir yandan milleti sokağa döküp "hak, hukuk, geçim" edebiyatı yapan, diğer yandan ise bir daire parası değerindeki saatlerle Dubai sosyetesinde boy gösteren bu zihniyetin iki yüzlülüğü vatandaşların büyük tepkisini çekti. Milletin değerlerinden kopuk, batı hayranı ve lüks düşkünü bu kesimin sergilediği şımarıklık, "Bir taneniz de mütevazı olsa" dedirtti.
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