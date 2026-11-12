Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde askeri bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya’da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır."

4 KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada kahreden haberi verdi. Bakanlık, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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