Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Ağrı'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, Kayadibi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.
Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ve ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Otobüste eğitim öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle çoğunlukla öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.