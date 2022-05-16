Yine Erman Toroğlu, Yine olay iddia!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği vermediği kararlar, iki takım tarafından da eleştirildi. Spor yazarları, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun yazısı ise gündeme damga vurdu. Toroğlu, "Masa başı çok olacak. Masada ve VAR'da kim kuvvetliyse onlar kazanacaklar. Ne kadar iddialı konuşuyorum değil mi? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum." dedi.

Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında evinde Karagümrük'le 0-0- berabere kaldı. Bu mücadeleyi spor yazarları kaleme aldı. Erman Toroğlu'nun yazdıkları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Üst üste maçlar... Biri bitiyor biri başlıyor. Kalite yine yok.

Heyecan eh işte!.. Her şey belli... İkincilik hikayesi var. Onda da Fenerbahçe futbolcular 'beraberlik bize yeter, ne olur ne olmaz' deyip sağlama oynuyor. Ama seyirci memnun olmuyor! Tabii burada da futbolcular haklı... Hücuma gidersin bir kontra yersin, yanarsın. Hedefe ulaşıyorsan skoru koruyacaksın. Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti. Haftaya da 3 ve 4. belli olacak.

Tuhaf bir ligi bitiriyoruz.

Federasyonuyla, kulüp yöneticileriyle, teknik direktörleriyle, futbolcularıyla ve özelikle hakemleriyle... Maalesef ama maalesef seneye yine aynı aktörleri seyredeceksiniz. Bu seneden iyi olacağını zannetmiyorum.

Masa başı çok olacak. Masada ve VAR'da kim kuvvetliyse onlar kazanacaklar. Ne kadar iddialı konuşuyorum değil mi? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Keşke öyle olsa...

Çatır çatır bir lig olsa... Hakemlerin sahada, VAR'dakilerin televizyon başında sağı solu oynamasa...

Genel sekreter genel sekreterliğini yapsa, hukuk kurulu, tahkim kurulu, disiplin kurulu birbirlerine şeker atmasalar şöyle çatır çatır bir lig olsa... Maçları seyretmek için yarım saat önce televizyonun başına otursak. İnşallah bugünleri görebiliriz. Bana biraz uzak geliyor ama umarım yanılırım."