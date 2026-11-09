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Siyaset YP Sözcüsü Emre, tüzük değişikliğini açıkladı! Başkanlık ve PM üyeliğine 3 dönem sınırı
Siyaset

YP Sözcüsü Emre, tüzük değişikliğini açıkladı! Başkanlık ve PM üyeliğine 3 dönem sınırı

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YP Sözcüsü Emre, tüzük değişikliğini açıkladı! Başkanlık ve PM üyeliğine 3 dönem sınırı

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Partimizde, genel başkan en fazla üç kez kurultaylarda seçilebilir. Parti Meclis üyeleri de üç kez üst üste seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe, bir dönem ara vermedikçe o göreve dördüncü kez genel başkan da olsa devam edemez" dedi.

Yeni Parti’de yönetim yapısını ve görev sürelerini değiştirecek dönem başlıyor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Partimizde, genel başkan en fazla üç kez kurultaylarda seçilebilir. Parti Meclis üyeleri de üç kez üst üste seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe, bir dönem ara vermedikçe o göreve dördüncü kez genel başkan da olsa devam edemez." dedi.

 

Emre, partisinin genel merkezindeki Parti Meclisi (PM), Kurucular Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, parti içi demokrasi ve yönetim yapısına ilişkin değişiklikler kapsamında, PM üye sayısının bir sonraki olağan kurultaya kadar geçerli olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığını aktaran Emre, yeni düzenlemeyle Parti Meclisinin üç gruptan oluşturulmasının planlandığını söyledi.

 

PM'de 80 milletvekilinin, 40 parti örgütü üyesinin olacağını belirten Emre, "30 ismin de gerek akademik dünyadan gerek sanat dünyasından, uzmanlardan, önceki dönem görevli bürokratlardan oluşacak bir politika geliştirme grubu olarak tasarlanması düşünüldü." ifadesini kullandı.

Parti Meclisinin yasama, parti örgütü ve politika geliştirme grupları şeklinde çalışacağını dile getiren Emre, grupların çalışma esaslarının yönetmelikle belirleneceğini kaydetti.

Emre, politika geliştirme grubunun ekonomi, dış politika, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda ülke politikalarının, hükümet programının ve seçim bildirgelerinin hazırlanmasında görev alacağını söyledi.

 

Üç dönem sınırı

Parti yönetiminde görev sürelerine ilişkin yaptıkları tüzük değişikliğine değinen Emre, genel başkan ve Parti Meclisi üyelerinin görev sürelerine sınır getirileceğini bildirdi. Emre, "Partimizde, genel başkan en fazla üç kez kurultaylarda seçilebilir. Parti Meclis üyeleri de üç kez üst üste seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe, bir dönem ara vermedikçe o göreve dördüncü kez genel başkan da olsa devam edemez." dedi.

Partide etik ilkelerin belirlenmesi ve bir etik kurulu kurulması konusunda da mutabakata varıldığını aktaran Emre, parti içindeki yarışlarda eşitliğin sağlanmasına yönelik bazı değişiklikler yaptıklarını, bu konudaki ayrıntıların da yönetmeliklerle belirleneceğini kaydetti.

Emre, söz konusu düzenlemelerin gelecek seçim dönemine hazırlık ve parti çalışmalarının daha koordineli yürütülmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

 

Fon soruşturması

Fon soruşturmasına değinen Emre, soruşturmanın ekonomik ve toplumsal etkilerinin büyük olduğunu, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin yanı sıra örgütün yöneticilerinin de ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Emre, "Biz bir an evvel şeffaflıkla sürecin ilerlemesini ve bu örgütün başı kimse, yöneticiliğiyle birlikte kimse hepsinin yargı önüne çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.

 

Partinin, tutuklanan isimlerle görüşmek üzere 10 kişilik bir çalışma grubu oluşturduğunu aktaran Emre, bazı cezaevi ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini, bazı isimlerle ise çeşitli nedenlerle görüşülemediğini dile getirdi.

 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partiden istifasına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, "Dört dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Partideki yetkili arkadaşların telefonuna 5-6 gündür çıkmıyordu. AK Parti'ye geçme konusunda hazırlığı olduğu da kulağımıza geliyor." dedi.

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Yorumlar

Cengiz

Üç dönem hikaye bazılarını avutmak için, üç dönem yaklaştımi unutulur çünkü bizde siyaset zenginleşme aracı, tatlı hayata alisiyorlar ve bırakmak istemiyorlar

Abdullah

3 dönem: adanlar ak parti metodunu kullanıyor, bakarsın tutar. Nede olsa 3 dönem sonra ne olur ne biter.
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