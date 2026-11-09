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Gündem İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama
Gündem

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

Yeniakit Publisher
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İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.” dedi.

Bakan Çiftçi açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin.”

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İ. Keskin

Üreten tesislerimiz birer birer ya yangına, ya patlamaya ya da konkordatoya maruz kalıyor.
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