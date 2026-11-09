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Yerel Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu’ya bağlı Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki dönel kavşakta, İsmail B. yönetimindeki 34 KZ 3925 plakalı hafif ticari araç ile Barış Karateke'nin (20) kullandığı 59 AKN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Karateke olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Gonca K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karateke'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gece yarısı alevlere teslim oldu! Motosikletten geriye demir yığını kaldı
Gece yarısı alevlere teslim oldu! Motosikletten geriye demir yığını kaldı

Yerel

Gece yarısı alevlere teslim oldu! Motosikletten geriye demir yığını kaldı

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