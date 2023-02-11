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Yerel Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Yerel

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye'nin birçok ilinden gönderilen yardım tırları ve araçlar, Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 07:32:00 -
Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Gün boyu gelmeye devam eden yardım tırları ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşma çabaları devam ederken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor.

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