Yalanı ortaya çıkan CHP'li İmamoğlu'na sabaha kadar mühlet!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da 500.000 ton asfalt çalışması yaptıklarını açıkladı. 500 bin ton çalışmanın yapılmasının mümkün olmadığı açıklayan gazeteciler ve siyasetçiler İmamoğlu'nun yalan söylediğini ifade etmişlerdi. Yalanı ortaya çıkınca çark eden İmamoğlu, gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak, yaptıkları çalışmanın 5 bin ton olduğunu söyledi ve 500 bin ton ifadesini 'sehven' kullandığını iddia etti.

Yalan söylediği tweetini silmeyen CHP'li İmamoğlu'na AK Parti İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci'den sert tepki geldi. İstanbulluların algısıyla oynadığını ifade eden Birinci, Ekrem İmamoğlu'na videoyu ve tweeti silme çağrısında bulundu.

Twitter hesabından uyarıda bulunan Mücahit Birinci, "Sehven beyanınıza rağmen, o tweeti ve videoyu neden silmediniz? Bakın bu video ve o 500bin tonluk paylaşım kalırsa hukuken sorumlu olursunuz. Videoyu siliniz, aksi takdirde bir İstanbullu olarak hukuki haklarımı kullanmaktan çekinmem. Yanlış ise yanlışı siliniz.

Size sabaha kadar mühlet. İstanbullu vatandaşlarımız üzerinden algıya devam etmenize müsaade etmem.

Her kim, şu 500 bin tonluk asfalt uydurmasını, toplu taşıma ekranları vs. aracılığı ile, şurada burada duyarsa, bilinsin ki kamuoyunu yanıltmaktır. Suçtur. İstanbullu vatandaşlarımızı, bu "algı kliki"ne karşı hukuki haklarını kullanmaya davet ediyorum." dedi.