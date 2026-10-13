  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başörtüsü mağduru Leyla Şahin Usta’dan hüzünlü paylaşım: Ağlama karanfil beni de ağlatma Biz bu filmi daha önce izledik! Bu zulüm bin yıl sürmez Fon soruşturmasını sulandırma çabası: Sizi hangi merkezden aradılar Ekmen bey? 8 kişiyi yaraladı! İki eline bıçak bağlayıp kalabalığın arasına daldı 201 bin lira maaşı var ama bamya alamıyormuş: Parayı nerede yiyorsun Ali Naili Bey? Kazada yaralılar var! İSKİ’nin bahçesinde facia! Bakanlık milyonluk cezalara hazırlanıyor… E-ticarette sahte yorum ve beğeni ekonomisine darbe! 7.6 milyar liralık mal varlığına el konuldu! 13 ilde 42 zehir taciri yakalandı! Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: Deprem beklemez dönüşüm de beklememeli! Bahçeli’den gençlere net mesaj: Fransa’ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın
Gündem Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama
Gündem

Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıç çekip “Mustafa Kemal’in askerliyiz” diye slogan atan ve askeri disiplini çiğnedikleri gerekçesiyle ordudan ihraç edilen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Barış Terkoğlu’nun Youtube yayının katılarak yemini tekrar edip kılıçlarının daima keskin olacağı tehditlerini savurdu. Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, eski disiplinsiz teğmenlere sert tepki gösterdi.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninin mezuniyet töreninde askeri disiplini çiğneyerek kılıç çeken ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan disiplinsiz teğmen skandallarına devam ediyor.

CANLI YAYINDA TEHDİTE DEVAM

Disiplinsiz hareket nedeniyle ordudan atılan teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Barış Terkoğlu’nun Youtube yayına katıldı. Programda yemini tekrar eden disiplinsiz eski teğmenler kılıçlarının da daima kesin olacağını savundu.

Konuya köşesinde “KAN, KİN, KILIÇ VE TEĞMENLER” başlığıyla yorumlayan Gazeteci Ahmet Hakan, “Yemin krizinin olay teğmenleri yeniden gündemde. “Onlar TV”ye çıkmışlar. İstek üzerine yemini tekrar okuyan biri, yine kılıçlarının daima keskin olacağından söz ediyor. Öbürü şiirsel bir metin üzerinden... “Kan” diyor, “kin” diyor, “ölüm” diyor. Yine tehdit, yine kılıç sallama, yine silah gösterme, yine otomatiğe bağlanmış cümleler, yine keskin inançlı yaklaşımlar, yine ferasetten uzak yüksekten atmalar falan. * Bu teğmenlerimiz, ordudan ihraç edilmelerine üzülen kim varsa maalesef hepsini pişman etmeye ant içmiş gibiler.” İfadelerini kullandı.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Akıncı

Keskin sirke küpüne zarar verir. Birilerinin maşası olmaya devam ediyorlar belki seçimde milletvekili adayı yapar malum zihniyetli partiler.. Allah size fırsat vermesin imkan vermesin yol vermesin. İnşaAllah..

emekli ismail

benim gözümde beş kuruş değeri olmayan insanlar , medya neden kotarıp geri getiriyor. ha zamanı gelir kendilerine bir hak verilirse başlarını kaldırdıkları an yok olup giderler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23