Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninin mezuniyet töreninde askeri disiplini çiğneyerek kılıç çeken ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan disiplinsiz teğmen skandallarına devam ediyor.

CANLI YAYINDA TEHDİTE DEVAM

Disiplinsiz hareket nedeniyle ordudan atılan teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Barış Terkoğlu’nun Youtube yayına katıldı. Programda yemini tekrar eden disiplinsiz eski teğmenler kılıçlarının da daima kesin olacağını savundu.

Konuya köşesinde “KAN, KİN, KILIÇ VE TEĞMENLER” başlığıyla yorumlayan Gazeteci Ahmet Hakan, “Yemin krizinin olay teğmenleri yeniden gündemde. “Onlar TV”ye çıkmışlar. İstek üzerine yemini tekrar okuyan biri, yine kılıçlarının daima keskin olacağından söz ediyor. Öbürü şiirsel bir metin üzerinden... “Kan” diyor, “kin” diyor, “ölüm” diyor. Yine tehdit, yine kılıç sallama, yine silah gösterme, yine otomatiğe bağlanmış cümleler, yine keskin inançlı yaklaşımlar, yine ferasetten uzak yüksekten atmalar falan. * Bu teğmenlerimiz, ordudan ihraç edilmelerine üzülen kim varsa maalesef hepsini pişman etmeye ant içmiş gibiler.” İfadelerini kullandı.