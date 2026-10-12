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Dünya Hava karardı Rusya saldırıya geçti
Dünya

Hava karardı Rusya saldırıya geçti

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Hava karardı Rusya saldırıya geçti

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. İHA'ların kullanıldığı saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İHA saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenskiy, "Ruslar halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor; konutları vurmaya ve öldürmeye devam ediyor. Rusya bu akşam Kiev'de çok katlı bir apartmanı bir 'Şahed' İHA'sı ile hedef aldı. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dokuz kişi de yaralandı. İlk müdahale ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü" dedi.

 

Saldırının Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin bir başka kanıtı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Acımasız saldırıları sürdüren onlar. Savaşı uzatan onlar. Amerika'nın teklifine verdikleri yanıt bile 'Şahed' İHA'ları oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan gelen bu sinyalleri görmesini ve kararlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Rusya'yı bu savaşı bitirmeye zorlamak için güç kullanmak gerekli" dedi.

Kiev Savcılığı, saldırıda 25 katlı bir binanın isabet aldığını belirterek, hayatını kaybedenlerden birinin binada, diğerinin ise binanın yanındaki bir araçta olduğunu aktardı.

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