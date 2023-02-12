Yağma yapıp dönen 8 kişilik grup yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük hasara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı depremde yaralar sarılmaya çalışıyor.

Hırsızlık ve yağma haberleri geliyor

Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışırken, bölgeden hırsızlık ve yağma gibi haberler de geliyor. Asker, polis ve halk yağma ve hırsızlık olaylarını engellemek için büyük mücadele vermeye çalışıyor.

Yağmadan dönerken yakalandılar

Hatay'da hırsızlık yapıp Adana'ya geri dönen bir grup, Adana TEM ekipleri tarafından Ceyhan gişelerinde yakalandı. Elleri kelepçelenen şahıslar gözaltına alındı.