Vurmak için hazırlık yapıyor! Kuzey Kore hedeflerini açıkladı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına bir dizi füze denemesi ile yanıt veren Kuzey Kore'den tansiyonu zirveye taşıyacak bir açıklama geldi.

Kuzey Kore söz konusu denemelerin potansiyel Güney Kore ve ABD hedeflerini 'vurmak ve yok etmek' için yapılan testler olduğunu söyledi.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamada füze testlerinin ABD ve Güney Kore güçlerinin son deniz tatbikatlarına yanıt olarak yapıldığı bilgisine yer verildi.

KCNA, Kuzey Kore'nin düşmanlarına bir uyarı göndermek için 'gerçek bir savaşın simülasyonunu' gerçekleştirmeye karar verdiğinin altını çizdi.

Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un, önümüzdeki haftalarda daha yeni testler yapacağının sinyallerini verdi.

Güney Kore, Japonya ve ABD'nin 5 yıl sonra düzenlediği ortak askeri tatbikatları yerinde görmeye giden Harris, bir yandan da ABD’nin Kuzey Kore’yle olan düşmanlığının ve Güney Kore’ye verdiği sarsılmaz desteğin altını çizmiş olmuştu.

Başkent Seul’e de giden Harris’e ‘hoş geldin’ diyen Kuzey Kore ise ABD’nin üst düzey temsilcisini bir haftada dört kez füze fırlatarak karşılamıştı.

Washington'un Güney Kore'yi Kuzey'den korumaya yardımcı olmak için konuşlanmış yaklaşık 28 bin 500 askeri bulunuyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Seul Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminde iki ülke, tamamen savunma amaçlı olduğunda ısrar ettikleri ortak tatbikatları hızlandırdı.

Harris Seul'e varmadan hemen önce, Washington nükleer güçle çalışan USS Ronald Reagan uçak gemisini büyük ölçekli bir ortak deniz tatbikatı yapmak üzere Güney Kore'ye gönderdi.

Bu tür tatbikatlar, onları bir işgal provası olarak gören Kuzey Kore'yi tabiri caizse çileden çıkarıyor.

Kaynak: Hürriyet