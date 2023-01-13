Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin: Uzmanı öneriyor! Tahinli pekmezli, cevizli, Humus karışım

Dr. Muammer Yıldız, tahinin faydalarını sıraladı. Tahin vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.

"TAHİN" vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir. en önemli faydaları; 1- Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Tahin pekmez karışımının içinde bolca kalsiyum bulunuyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 426 mg, 100 gram pekmezin içinde de 400 mg kadar...

Tahinin sağlığa faydaları neler? Organik tahinin faydaları:

Hücre yapısının bozulmasını engeller, kansere karşı koruyucudur.

-İdrar söktürücüdür.

-Cildi güzelleştirir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Göz sağlığı için hayati önem taşır.

-Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller.

-Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

-İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

-Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.

-Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

-Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.

-Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller

-Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var.

-Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez.

Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Aç karnına tahin yemek

Aç karnına tahin yemek: Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir. Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Hangi tahin alınmalı:Tahinin kalitesini anlamak için, susamın çok iyi kalitede olması gerekiyor. Çukurcu susamının en önemli özelliği ata tohum olmasıdır. Çok eskiden beri üretilen susamlardan tohumlardan elde edilir. Kaliteli tahinin en önemli özelliği susamın yüzde yüz organik olmasıdır.

Faydalarından yararlanmak isterseniz bu tarifi deneyin

Humus; tahin ve nohutun muhteşem uyumu

Kolay hazırlanabilir olması ve lezzeti ile uzun sohbetlerin yapıldığı akşam yemeklerinin, koyu sohbetlerin yapıldığı sofraların vazgeçilmez konuğu. Humusun ne kadar sağlıklı olduğunu ise söylememe gerek bile yok biliyorsunuz zaten. Avokado ile birlikte hazırladığım avokadolu humusu da değişik bir lezzet olarak denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.

Klasik humus tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı nohut

4-5 diş sarımsak / ezilmiş

1/2 çay bardağı tahin

1 limonun suyu

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı / süsleme için

Yeteri kadar pul biber / süsleme için

10-15 adet haşlanmış nohut

Hazırlanışı:

Nohutları bir gece önce, içine bir bardak yoğurt altı suyu (ev yoğurdu olmalı) ya da kefir altı suyu eklenmiş bol su içinde ıslatın. (Böylece nohutları fermente edip, aynı zamanda sindirimini kolaylaştırıyoruz.) Suyunu süzün ve yıkayın. Bol su içinde yumuşayana kadar pişirin. Pişirdikten sonra, pişme suyunun bir kısmını ayırın ve süzün. Hemen soğuk suyun altına tutun, böylece kabukları kolayca soyulacaktır. Kabukları soyulan nohutları (suyunu dökün, birkaç tanesini süsleme için ayırıdıktan sonra), robota koyun, tahin, sarımsak, tuz, kimyon , limon suyu ve birkaç yemek kaşığı haşlama suyundan (kıvamı ayarlamak için nohutun haşlama suyunu azar azar ekleyin) ekleyerek püre haline getirin. Kıvamını haşlama suyu ilave ederek ayarlayın.

Humusu servis tabağına aldıktan sonra zeytinyağı, pul biber ve ayırdığınız nohutlarla süsleyin. Üzerini süslemek için ceviz kullanmak isterseniz; tavada hafifçe ısıttığınız cevizleri incecik dövün, zeytinyağı ve pul biberle karıştırın humusun üzerinde gezdirin. Soğuk olarak, yanında üçgen şeklinde, küçük dilimler halinde kesilmiş ince pideyle servis edin.

NOT; Temel olarak humusu bu şekilde hazırladıktan sonra, istediğiniz gibi süsleme ve farklı malzemelerle lezzetlendirebilirsiniz.

Tahin bitkisi: Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin, özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir.

Tahin nelere katılır?

Tahin: Pekmezin Uyumlu Eşlikçisi

Türk kültüründe özellikle sabah kahvaltılarında, kek, börek, çörek, salata ve bazı yemeklerin soslarında kullanılan tahin genel sağlık üzerine olumlu etkileri ile de dikkat çekici bir besindir.