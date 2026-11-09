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Gündem İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

Yeniakit Publisher
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İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

İzmir Valiliği, Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

İzmir Valiliği, yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6’ya yükselmiştir.

Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama
İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

Gündem

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

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Yorumlar

Mesut Has

Texas devri kapanmak tükenmek bilmiyor. Vinç nasıl kopar?? Hangi mühendisin eseri?? Nerede denetim?? Yok yok yok. İnsanın değeri yok memlekette…
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