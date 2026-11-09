İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
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İzmir Valiliği, Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
İzmir Valiliği, yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6’ya yükselmiştir.
Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.