Varis neden olur, nasıl geçer? Sarımsak ile evde varis tedavisi: Erkeklerde de sorun sürüyor! ABD teyit etti...

Varisli damarlar, cildin yüzeyine yakın, çoğunlukla bacaklarda ve uyluklarda anormal derecede büyük damarlarla kendisini gösteren oldukça yaygın bir sorundur. Genellikle duvarları zayıflamış damarlar veya kan akışını düzenleyen zayıf çalışan valfler geliştirdiğinde ortaya çıkar. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na göre, varisli damarlar kadınların yaklaşık % 25’ini ve erkeklerin ise % 10’unu etkilemektedir.

Varisli damarlar ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, bacaklarda yanma, zonklama, karıncalanma veya ağırlık hissine neden olabilir. Şişkin damarların görünümü de özellikle kadınlar için büyük bir endişe kaynağıdır.

Genç Yaşta Varis Neden Olur?

Genç yaşta oluşan varisli damarların yaygın nedenleri kalıtım, çok fazla ayakta durmanın gerekli olduğu çalışma ortamları, obezite, doğum kontrol hapları, hamilelik, ergenlik ve kabızlıktır. Ayrıca menopoz sırasında vücutta oluşan hormonal değişikliklerde varis oluşumunu tetiklemektedir. Varisli damarlar için standart tedaviler bulunmaktadır. Ancak hem tıbbi hem de cerrahi tedaviler oldukça pahalı olabilir. Neyse ki, varisli damarları evde tedavi edebilecek ve neden olabileceği rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek uygun maliyetli bitkisel ilaçlar mevcuttur. Bu yazımızda varisli damarların etkilerini kolayca hafifletebileceğiniz iki farklı tariften bahsedeceğiz.

Varisler İçin Sarımsaklı Tedavi

Varisli damarları tedavi etmek ve örümcek damarları ortadan kaldırmak için sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı tedavisi harika sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Sarımsak, kan damarlarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı toksinleri atmak ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmek için kullanılır. Sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımını mutlaka deneyin.

Malzemeler;

6 diş sarımsak.

3 adet portakal.

2 yemek kaşığı zeytinyağı.

Hazırlanışı;

6 diş sarımsağı ezin ve 3 adet portakaldan taze sıkılmış meyve suyu ile karıştırın. Karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat kadar bekletin.

Varis, toplardamarların genişleyerek belirginleşmesi ve bükümlü hale gelmesidir. Damarların içindeki kapakçıkların bozulması sonucu kan aşağıda birikir. İnternette popüler olan sarımsak kürü gibi ev yapımı karışımlar varisi tamamen yok etmez, sadece ağrı gibi şikayetleri geçici olarak hafifletir.

Varis, toplardamarların içindeki kapakçıkların bozulmasıyla kanın geri kaçması ve damarların genişleyip belirginleşmesidir. Kadınlarda daha yaygın bilinse de erkeklerde de sık görülür. Erkekler belirtileri yorgunluğa bağlayıp doktora geç gittiği için sorun ilerler ve yara açılması gibi riskler artar.

Varisten korunmak ve mevcut varislerin ilerlemesini önlemek için düzenli hareket etmek, uzun süre hareketsiz kalmamak, kilo kontrolü sağlamak ve uygun basınçlı koruyucu çoraplar kullanmak gerekir. Yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler toplardamar sağlığını destekler.