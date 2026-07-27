Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'lar hava savunma sistemlerimizce engellendi" ifadeleri kullanıldı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgede tansiyon en yüksek seviyede.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dünyaya 'son dakika' koduyla servis edildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'lar hava savunma sistemlerimizce engellendi.
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