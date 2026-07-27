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Dünya Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

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Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'lar hava savunma sistemlerimizce engellendi" ifadeleri kullanıldı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle bölgede tansiyon en yüksek seviyede.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dünyaya 'son dakika' koduyla servis edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'lar hava savunma sistemlerimizce engellendi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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