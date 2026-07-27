Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!

Sayan şunları söyledi: “Ben yardım yapmadım arkadaşlar. Çünkü öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı iyi bilirim. Çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i de çok önceden tanıdığım için bana güven vermediği için her zaman bağışımı Kızılay'a, devletimin önerdiği yerlere yaptım ve öyle de devam ediyorum."