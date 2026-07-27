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Gündem Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!
Gündem

Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!

Yeniakit Publisher
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Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve derneğe yapılan bağışlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Seda Sayan kendisine yöneltilen AHBAP'a bağış yapıp yapmadığına ilişkin soruya, kahkaha atarak cevap verdi.

Sayan şunları söyledi: “Ben yardım yapmadım arkadaşlar. Çünkü öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı iyi bilirim. Çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i de çok önceden tanıdığım için bana güven vermediği için her zaman bağışımı Kızılay'a, devletimin önerdiği yerlere yaptım ve öyle de devam ediyorum."

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