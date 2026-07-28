Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu: Devlete operasyon çekenler hukuk önünde hesap veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, akademi, medya ve iletişim camiamızın kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. "Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen İkinci İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında akademisyenlerimizden sahada ter döken basın mensuplarımıza, sektöre değer katan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere, idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmaları sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canıgönülden temenni ediyorum.

İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini; aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. İki gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

İletişim Şuramızın ilki, bundan 23 yıl önce, 2003 senesinde yapılmış; internetin yaygınlaşmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştu. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu.

Bu anlayışla geçen sene şuranın hazırlık çalışmalarını başlattık. Bir buçuk yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz; kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi.

Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum.

Şuranın gerek zengin katılımcı profili gerekse güçlü muhtevası itibarıyla, eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayımlanacak sonuç bildirgesi, öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek; ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir.

Ayrıntılar gelecek…