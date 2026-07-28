‘Sayemizde et gördünüz’ demişlerdi... Parasını esnafa takmışlar!

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Seçim döneminde propaganda malzemesi yapılan ve Silifke Belediyesi Kent Lokantası adıyla reklamı kurulan projede büyük bir esnaf mağduriyeti patlak verdi. İlçede faaliyet gösteren Gözde Market, belediyeye bağlı lokantaya aylardır verilen et ve gıda ürünlerinin ücretlerinin ödenmemesi üzerine isyan etti.

MİLLETE CAKA SATTILAR, PARASINI ÖDEMEDİLER

Hatırlanacağı üzere, Kent Lokantaları üzerinden yürütülen algı operasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, vatandaşı tepeden bakan bir dille hedef alarak “Emekliler bizim sayemizde et gördü” ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti. Ancak madalyonun arkasından yine CHP klasiği olan borç ve mağduriyet çıktı. “Sayemizde et gördünüz” diye övünen CHP zihniyetinin, lokantaya et tedarik eden esnafın parasının üstüne yattığı anlaşıldı.

“ÖDENMEDİĞİNDEN DOLAYI SATIŞIMIZ YOKTUR”

Belediye yönetiminden hakkı olan parayı aylardır tahsil edemeyen market işletmesi, çareyi rezaleti halka ilan etmekte buldu. İlçe merkezinde kamyonların ve vatandaşların görebileceği cadde üzerindeki bir noktaya büyük bir pankart asan esnaf, şu ifadelere yer verdi:

“Silifke Belediyesi Kent Lokantası'na Gözde Market’ten alınan gıdaların ödenmediğinden dolayı Silifke Belediyesi'ne gıda satışımız yoktur.”

SOSYAL BELEDİYECİLİK MASKESİ AŞAĞI İNDİ

Her fırsatta dar gelirli vatandaşlara ucuz et sağladığını iddia ederek şov yapan Silifke Belediyesi, bu afişle birlikte köşeye sıkıştı. Halkçı belediyecilik maskesi altında yerel esnafı batma noktasına getiren CHP’li yönetimin, piyasada oluşan bu güven kaybına ve biriken borçlara karşı ne yanıt vereceği merak ediliyor.