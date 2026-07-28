Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

Programda Mehmet Şef, böreği "Çankırı'nın Çerkeş yöresine ait, coğrafi işaret tescilli Çerkeş Su Böreği" olarak tanıttı. Ardından Somer Şef, bunun Danilo Şef'in en sevdiği lezzetlerden biri olduğunu belirterek, "Ticari amaçla Türkiye'den İtalya'ya bir yemek götürecek olsa, Danilo bu yemeği götürürdü." ifadelerini kullandı. Danilo Şef de bu sözleri onaylayarak Çerkeş Su Böreği'ne olan beğenisini dile getirdi. Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından birinde Çerkeş'imizin coğrafi işaret tescilli lezzetinin bu şekilde tanıtılması, ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu eşsiz lezzeti yıllardır yaşatan başta emekçi kadınlarımız olmak üzere tüm ustalarımıza, üreticilerimize ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Çerkeş Su Böreği'nin coğrafi işaret alarak tescillenmesi sürecinde emek veren, katkı sunan ve bu değerin resmiyet kazanmasını sağlayan herkese de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu değerli çalışmaları sayesinde ilçemizin en önemli yöresel lezzetlerinden biri hak ettiği kimliğe kavuşmuştur.