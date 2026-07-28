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Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

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Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

Su böreği MasterChef Türkiye Programında çok övgü alırken Anadolu’ya ait lezzetlerin bir parçası olan su böreğini bu kez Danilo Zanna, su böreğini çok sevdiğini ve bu lezzeti ticari olarak İtalya'ya götürebileceğini belirtti. Üstelik yüzyıllardır yapılan Çerkeş Su Böreğini kendi mutfağının geleneksel lezzetleri arasında görmek istediğini ifade etti.

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Foto - Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

MasterChef Türkiye yarışması üzerinden izlenebilen su böreği etabı, yarışmacıların en çok zorlandığı ve Coğrafi İşaretli Su Böreğinin gündeme geldiği özel bir ana kadro mücadele tarifidir.

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Foto - Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

İncecik hamurların geleneksel yöntemlerle açılıp haşlanması yarışmacılara zor anlar yaşattı. Danilo Zanna, su böreğini çok sevdiğini ve bu lezzeti ticari olarak İtalya'ya götürebileceğini belirtti. Coğrafi işaret Çerkeş Su Böreğinin programda tanıtılması yöresel lezzetin ulusal ekranda duyulmasını sağladı. Çankırı ili Çerkeş ilçemizin gururu olan coğrafi işaret tescilli Çerkeş Su Böreği, dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye programında büyük övgü aldı.

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Foto - Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

Programda Mehmet Şef, böreği "Çankırı'nın Çerkeş yöresine ait, coğrafi işaret tescilli Çerkeş Su Böreği" olarak tanıttı. Ardından Somer Şef, bunun Danilo Şef'in en sevdiği lezzetlerden biri olduğunu belirterek, "Ticari amaçla Türkiye'den İtalya'ya bir yemek götürecek olsa, Danilo bu yemeği götürürdü." ifadelerini kullandı. Danilo Şef de bu sözleri onaylayarak Çerkeş Su Böreği'ne olan beğenisini dile getirdi. Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından birinde Çerkeş'imizin coğrafi işaret tescilli lezzetinin bu şekilde tanıtılması, ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu eşsiz lezzeti yıllardır yaşatan başta emekçi kadınlarımız olmak üzere tüm ustalarımıza, üreticilerimize ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Çerkeş Su Böreği'nin coğrafi işaret alarak tescillenmesi sürecinde emek veren, katkı sunan ve bu değerin resmiyet kazanmasını sağlayan herkese de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu değerli çalışmaları sayesinde ilçemizin en önemli yöresel lezzetlerinden biri hak ettiği kimliğe kavuşmuştur.

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Foto - Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği...

Çerkeş Su Böreği; sadece bir yöresel lezzet değil, Çerkeş'in kültürünü, emeğini ve köklü mutfak geleneğini temsil eden, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslarımızdan biridir.

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