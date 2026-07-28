Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Zincirleri Kırılmış Ayasofya!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı bir hediye takdim etti. Ayasofya-i Kebir Camiinin yeniden ibadete açılmasını anlatan tabloda, kutlu mabedin zincirlerinden kurtulması, kırılmış zincirler şeklinde resmedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası’na katıldı.
Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ressam Kenan Işık'ın Ayasofya tablosunu hediye etti.
Ayasofya-i Kebir Camiinin yeniden ibadete açılmasını anlatan tabloda, kutlu mabedin zincirlerinden kurtulması, kırılmış zincirler şeklinde resmediliyor.
Burhanettin Duran hediyesiyle, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümünü de kutladı.