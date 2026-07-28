İş bitmek üzere, iyice yaklaştı: Perez, 'beklenen transfere' yeşil ışık yaktı! Haber geldi
Real Madrid, Dünya Kupası'nın Altın Top ödülünü kazanan İspanyol orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'i kadrosuna katmak için Manchester City'ye resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Değeri 60 milyon euroya kadar ulaşabilecek transfer, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin Leipzig'den transferinin tamamlanmasıyla, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başkent ekibini yeniden inşa etmeye yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak gerçekleşecek.