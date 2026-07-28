İş bitmek üzere, iyice yaklaştı: Perez, 'beklenen transfere' yeşil ışık yaktı! Haber geldi

Mourinho'nun değerlendirmesine dayanarak Real Madrid'in sportif direktörü, Başkan Florentino Perez'e ayrıntılı bir rapor sundu. Rodri'nin yeni projeye liderlik etmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu düşünen Perez, transfer için yeşil ışık yaktı. 30 yaşındaki Rodri, Mourinho ve sportif direktörün aradığı; liderlik, taktiksel disiplin, maçları okuma konusundaki üstün kabiliyet ve topları son derece isabetli dağıtma gibi nadir özelliklere sahip. Bu da Portekizli teknik direktöre, büyük maçlarda sorumluluk almaya alışkın bir oyuncunun etrafında takımı inşa etme imkanı sağlayacak. Savunma hattının güçlendirilmesi, Portekizli Bernardo Silva'nın transferiyle yeni bir yeteneğin eklenmesi ve uzun vadede umut vadeden bir oyuncu olan Diomande'ye yapılan yatırımın ardından Rodri, tüm yeniden inşa sürecine denge ve yön verebilecek transferi temsil ediyor. Real Madrid, onun Santiago Bernabeu'daki yeni Mourinho döneminin arkasındaki beyin olmasını istiyor.