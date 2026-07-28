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Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

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Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

Yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimalar, tek başına grip veya nezleye neden olmuyor. Sağlık sorunlarının temelinde çoğunlukla kuru hava, doğrudan soğuk hava akımı, kirli filtreler ve yetersiz havalandırma bulunuyor. Uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klima kullanımı artıyor. Uzun süre klimalı ortamda kaldıktan sonra boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı veya boyun tutulması yaşayanlar ise "Klima hasta eder mi?" sorusuna yanıt arıyor.

#2
Foto - Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

Solunum yolu enfeksiyonlarına virüs ve bakteriler neden oluyor. Bu nedenle klimanın ürettiği soğuk hava, tek başına grip ya da nezle oluşturmaz. Ancak yanlış kullanılan klima, solunum yollarını tahriş edebilir, mevcut alerji ve astım şikâyetlerini artırabilir veya kapalı ortamdaki mikroorganizmaların yayılmasını kolaylaştırabilir. Solunum yolu virüslerinin özellikle kalabalık ve iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda daha kolay yayılabildiği belirtiliyor.

#3
Foto - Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

Klimalar ortamın yalnızca sıcaklığını değil, nemini de düşürebiliyor. Kuru hava; burun, boğaz ve göz yüzeyindeki nemin azalmasına neden olarak yanma, kuruluk, öksürük ve ses kısıklığı gibi şikâyetlere yol açabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, klima ve merkezi ısıtma sistemlerinin havayı kurutabileceğini, boğaz ve gırtlak şikâyetlerini artırabileceğini belirtiyor. İç ortam neminin çok düşük olması kuruluk şikâyetlerini artırırken aşırı yüksek nem de küf ve diğer biyolojik kirleticilerin çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, evlerde bağıl nemin ideal olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tutulmasını öneriyor. Toplumda "klima çarpması" olarak bilinen durum, çoğu zaman bir enfeksiyondan ziyade soğuk hava akımına uzun süre maruz kalınmasına bağlı kas spazmı ve kas-iskelet sistemi ağrılarını ifade ediyor. Klimanın doğrudan yüz, boyun, sırt veya omuz bölgesine üflemesi; kasların istemsiz biçimde kasılmasına, boyun tutulmasına ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin yayımladığı bilgilendirmede de uzun süreli soğuk hava akımının kas ve eklem ağrılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Klima çarpar mı? Uzmanlar açıkladı! Asıl tehlike: Alarm çanları çalıyor... Sakın kullanımına dikkat! Kritik uyarı

İç ortam neminin çok düşük olması kuruluk şikâyetlerini artırırken aşırı yüksek nem de küf ve diğer biyolojik kirleticilerin çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, evlerde bağıl nemin ideal olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tutulmasını öneriyor. Toplumda "klima çarpması" olarak bilinen durum, çoğu zaman bir enfeksiyondan ziyade soğuk hava akımına uzun süre maruz kalınmasına bağlı kas spazmı ve kas-iskelet sistemi ağrılarını ifade ediyor. Klimanın doğrudan yüz, boyun, sırt veya omuz bölgesine üflemesi; kasların istemsiz biçimde kasılmasına, boyun tutulmasına ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin yayımladığı bilgilendirmede de uzun süreli soğuk hava akımının kas ve eklem ağrılarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

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