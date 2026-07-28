Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!
Halk sağlığı endişeyle çalkalanırken, belediye kanadından iddialara savunma geldi.
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Halk sağlığı endişeyle çalkalanırken, belediye kanadından iddialara savunma geldi.
Mide Ve Bağırsak Şikayetleri Tavan Yaptı Başkent genelinde hastanelere başvuran çok sayıda vatandaşın benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına koşması, gözleri şebeke suyuna çevirdi. Sosyal medyada ve kent genelinde büyüyen salgın korkusuna ilişkin açıklama yapan CHP'li ABB yönetimi ise salgın iddialarını kabul etmeyerek içme suyunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını öne sürdü.
Büyüyen tepkilerin ardından yazılı açıklama yayımlayan belediye yönetimi; Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİ laboratuvarları tarafından 7/24 numuneler alındığını savundu.
Yapılan analizlerde halk sağlığını tehdit edecek bir duruma rastlanmadığını iddia eden CHP'li yönetim, su analiz sonuçlarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Kent sakinlerinin sudan kaynaklı sağlık endişeleri ise tazeliğini koruyor.
'7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR' ABB’den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun çok sıkı denetimlerden geçtiği vurgulandı. Şebeke suyunun hem Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak numuneler alınarak denetlendiği hem de ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre anlık olarak analiz edildiği ifade edildi.
Güncel verileri de paylaşan belediye, şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir."
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