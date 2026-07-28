Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Güncel verileri de paylaşan belediye, şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir."