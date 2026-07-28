  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı İş bitmek üzere, iyice yaklaştı: Perez, 'beklenen transfere' yeşil ışık yaktı! Haber geldi Meir Most, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı Kaan için yalvardı: Baltalamak için tüm yolları kullanmalıyız Koskoca yeryüzünde sadece bir Türk toprağında yetişiyor: Görenleri büyülüyor Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor! Çelik Kubbe'nin rakibi Altın Kubbe'den istemediğimiz haber geldi Çanakkale'de alevler kontrol altında Emekli tuğgeneralden S-400'ler ile ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli O müthiş haber geldi: Salah gelmedi, Beşiktaş O isim için İtalya'ya gidiyor!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Halk sağlığı endişeyle çalkalanırken, belediye kanadından iddialara savunma geldi.

#1
Foto - Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Mide Ve Bağırsak Şikayetleri Tavan Yaptı Başkent genelinde hastanelere başvuran çok sayıda vatandaşın benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına koşması, gözleri şebeke suyuna çevirdi. Sosyal medyada ve kent genelinde büyüyen salgın korkusuna ilişkin açıklama yapan CHP'li ABB yönetimi ise salgın iddialarını kabul etmeyerek içme suyunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını öne sürdü.

#2
Foto - Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Büyüyen tepkilerin ardından yazılı açıklama yayımlayan belediye yönetimi; Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİ laboratuvarları tarafından 7/24 numuneler alındığını savundu.

#3
Foto - Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Yapılan analizlerde halk sağlığını tehdit edecek bir duruma rastlanmadığını iddia eden CHP'li yönetim, su analiz sonuçlarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Kent sakinlerinin sudan kaynaklı sağlık endişeleri ise tazeliğini koruyor.

#4
Foto - Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

'7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR' ABB’den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun çok sıkı denetimlerden geçtiği vurgulandı. Şebeke suyunun hem Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak numuneler alınarak denetlendiği hem de ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre anlık olarak analiz edildiği ifade edildi.

#5
Foto - Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor!

Güncel verileri de paylaşan belediye, şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Aktüel

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ahbap soruşturması çerçevesinde bugün ifadeye çağrılan şarkıcı Gülben Ergen’i, fena tiye aldı. Instagram’da bikinil..
‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor
Gündem

‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor

Saç rengini ve tarzını Game of Thrones karakterine benzeterek sosyal medyada ‘Bilecik'in Khaleesi’ olarak anılmaya başlayan CHP’nin Bilecik ..
Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor
Dünya

Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor

İsrail basını, Türk savunma sanayisinin Orta Doğu’daki yükselişinden duyduğu endişeyi manşetlere taşıdı. Maariv gazetesi, krizdeki Lübnan’ın..
Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!
Gündem

Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayıp, Trump’ın saldırı talimatlarıyla devam eden Körfez’deki kriz ve kaos havası, bölge ülkelerini..
Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!
Gündem

Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

Sözcü TV’de kemalist Özlem Gürses programında çıkıp kendisini siyonist olarak tanıtan Türkü Avcı’nın annesi Yıldız Avcı, sosyal medyada Yeni..
CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti
Gündem

CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde CHP yönetimi ve 150 partili istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23