Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Tavanın kapağını kapatın ve omleti kısık ateşte pişirin. Alt kısmı kızarıp yumurta tamamen toparlandığında omleti bir tabak yardımıyla çevirerek diğer yüzünü de kısa süre pişirebilirsiniz. Pişen patatesli omleti sıcak olarak servis edin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. PATATESLİ OMLETİN PÜF NOKTASI Patateslerin eşit büyüklükte doğranması, aynı anda pişmelerini sağlar. Patatesleri tavaya atmadan önce iyice kurulamak ise daha iyi kızarmalarına yardımcı olur. Yumurtayı ekledikten sonra ocağın altını kısmak gerekir. Yüksek ateş kullanıldığında omletin altı hızla yanarken iç kısmı çiğ kalabilir. Daha yumuşak bir kıvam için yumurtalı karışıma bir yemek kaşığı süt de eklenebilir. PATATESLİ OMLET KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR? Patatesli omletin hazırlık süresi yaklaşık 10 dakika, pişirme süresi ise ortalama 15 dakikadır. Tarif, toplamda yaklaşık 25 dakika içerisinde servise hazır hale gelir.