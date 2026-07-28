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Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patatesli omlet, az malzemeyle kısa sürede hazırlanıyor. Dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık kalan bu pratik tarif, hem kahvaltıda hem de günün her saatinde tüketilebiliyor. Kahvaltının en doyurucu olanı bol yumurtalı, patatesli ve peynirli tariflerdir. Özellikle patatesli omlet, evde bulunan temel malzemelerle kolayca yapılabilir. İşte adım adım patatesli omlet tarifi…

#1
Foto - Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Yumurta ve patatesin bir araya gelmesiyle hazırlanan patatesli omlet, doyurucu ve ekonomik tarifler arasında yer alıyor. Evde bulunan temel malzemelerle kolayca yapılabilen omlet, özellikle uzun kahvaltı hazırlıklarına vakti olmayanların kurtarıcısı oluyor.

#2
Foto - Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Patateslerin doğru şekilde pişirilmesi ve yumurtanın kısık ateşte kontrollü olarak hazırlanması, tarifin lezzetini belirleyen en önemli noktalar arasında bulunuyor. PATATESLİ OMLET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER: 2 adet orta boy patates. 3 adet yumurta. 1 adet küçük kuru soğan. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Yarım çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. İsteğe göre pul biber. İsteğe göre maydanoz veya rendelenmiş kaşar peyniri.

#3
Foto - Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

PATATESLİ OMLET NASIL YAPILIR? Patateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız patatesleri sudan geçirerek nişastasını alın ve kâğıt havluyla iyice kurulayın. Tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın. Patatesleri tavaya alın ve orta ateşte, ara sıra karıştırarak yumuşayıp hafifçe kızarana kadar pişirin. Kullanacaksanız küçük doğranmış kuru soğanı da patateslerin üzerine ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar birkaç dakika daha kavurun. Yumurtaları ayrı bir kabın içerisine kırın. Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber ekleyerek çırpın. Hazırladığınız yumurtalı karışımı tavada bulunan patateslerin üzerine eşit şekilde dökün.

#4
Foto - Kahvaltının en doyurucu tarifi: Patatesli omlet (çok pratik) : Bildiklerinizi unutturacak lezzet paha biçilemez

Tavanın kapağını kapatın ve omleti kısık ateşte pişirin. Alt kısmı kızarıp yumurta tamamen toparlandığında omleti bir tabak yardımıyla çevirerek diğer yüzünü de kısa süre pişirebilirsiniz. Pişen patatesli omleti sıcak olarak servis edin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. PATATESLİ OMLETİN PÜF NOKTASI Patateslerin eşit büyüklükte doğranması, aynı anda pişmelerini sağlar. Patatesleri tavaya atmadan önce iyice kurulamak ise daha iyi kızarmalarına yardımcı olur. Yumurtayı ekledikten sonra ocağın altını kısmak gerekir. Yüksek ateş kullanıldığında omletin altı hızla yanarken iç kısmı çiğ kalabilir. Daha yumuşak bir kıvam için yumurtalı karışıma bir yemek kaşığı süt de eklenebilir. PATATESLİ OMLET KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR? Patatesli omletin hazırlık süresi yaklaşık 10 dakika, pişirme süresi ise ortalama 15 dakikadır. Tarif, toplamda yaklaşık 25 dakika içerisinde servise hazır hale gelir.

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