Unutkanlık 1 haftada azalıyor: Adeta format atan 10 besin! 1 haftada etkisini görmek için nasıl kullanmalıyız

Gün içinde herkesin bir şeyleri unuttuğu anlar mutlaka oluyordur. Nöronları yenileyen ve adeta beyne format atan 10 besin sayesinde zihinsel sis dağılıyor, hafıza 1 hafta gibi kısa bir sürede güçleniyor. İşte zekayı keskinleştiren o süper gıdalar… Günümüzün yoğun temposunda dalgınlık, odaklanma güçlüğü ve unutkanlık neredeyse her yaştan insanın ortak sorunu haline geldi. Ancak beynimiz de tıpkı vücudumuzun diğer üyeleri gibi doğru besinlerle kendini yenileyebilme ve genç kalabilme yeteneğine sahip! BEYNİ GENÇLEŞTİREN 10 BESİN Nöronlar arasındaki iletişimi güçlendiren, hafızayı adeta sıfırlayıp "beyne format atan" ve düzenli tüketildiğinde unutkanlığı kısa sürede azaltmaya yardımcı olan 10 besini derledik.