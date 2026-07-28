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Eğitim Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

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Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor. Tercihler 10 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

20-21 Haziran’da düzenlenen YKS’ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların tercih işlemleri yarın başlıyor. Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu ön bilgi amacıyla duyurmuştu. Adayların tercihlerini yapmadan önce ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu özenle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

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