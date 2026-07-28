Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da teknik direktörlük görevine Gattuso'nun Roberto Mancini getirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da teknik direktörlük görevine Gattuso'nun Roberto Mancini getirildi.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu."
Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
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