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Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

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Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da teknik direktörlük görevine Gattuso'nun Roberto Mancini getirildi.

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Foto - Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#2
Foto - Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

"Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu."

#3
Foto - Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.

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Foto - Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

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