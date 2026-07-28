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Gündem Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da: Kritik başlıklar masaya yatırılacak
Gündem

Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da: Kritik başlıklar masaya yatırılacak

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Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da: Kritik başlıklar masaya yatırılacak

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek kritik görüşmede ekonomi, enerji, su, güvenlik ve yatırım konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Külliye’de kabul edecek. Görüşmede ekonomi, enerji, su, güvenlik ve yatırım gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Irak Başbakanı Zeydi'yi taşıyan uçak Ankara'ya ulaştı.Zeydi'yi Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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