Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Yaz ve sonbahar sofralarının en sevilen, şifalı lezzetlerinden biri olan üzüm tezgâhları süslemeye başladı. Ancak pazar veya markete gittiğimizde karşımıza çıkan onlarca salkım arasından en tazesini ve lezzetlisini seçmek zaman zaman bir şans oyununa dönüşebiliyor. Birçoğumuz "Üzümün taze olduğu sapından mı anlaşılır, yoksa renginden mi?" sorusunun yanıtını ararken yanlış seçimler yapabiliyoruz. Uzmanlar ve tezgâhın ustaları ise ideal üzüm seçiminde hem sapın hem de rengin farklı mesajlar verdiğini belirtiyor. Peki, daldan yeni kopmuş gibi taze, şeker gibi tatlı bir salkım üzüm nasıl seçilir?