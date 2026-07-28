Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Yeşil Üzüm: Sarıya çalan, şeffafımsı ve sıcak bir tonda olmalıdır. Aşırı koyu yeşil üzümler genellikle ekşi olur. Siyah/Kırmızı Üzüm: Rengi mat değil, derin, canlı ve türüne göre koyu mor/siyah veya canlı kırmızı olmalıdır. Soluk kırmızı/pembe tonlar henüz olgunlaşmadan toplandığını gösterir. 2. KUSURSUZ ÜZÜM SEÇİMİ İÇİN 4 EKSTRA PÜF NOKTASI Tazeliği sapından, lezzeti renginden kontrol ettikten sonra şu detaylara da mutlaka dikkat edin: "Beyaz Toz" Tabakası Üzüm tanelerinin üzerinde dumanlı, hafif beyazımsı bir tabaka görürseniz sakın korkmayın! "Pruin" adı verilen bu doğal mumsu tabaka, üzümün kendi ürettiği koruyucu bir katmandır. Üzümün el değmediğini, hırpalanmadığını ve taptaze olduğunu gösterir. Salkımı hafifçe kaldırdığınızda taneler dökülüyor mu? Eğer salkımı elinize aldığınızda poşete veya tezgâha birden fazla tane dökülüyorsa, o üzüm tazeliğini kaybetmeye başlamıştır. Taze üzümün taneleri salkım sapına sıkıca tutunur, dolgun ve diri durur. Tanelerin Dokusu: Tanelere hafifçe bastırın. (ezmeden!)