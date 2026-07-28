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Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

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Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Meyve tezgâhlarında salkım üzümü seçmek zor. Peki, sulu ve tatlı bir salkım üzüm seçerken yeşil sapına mı bakmalı, yoksa tanesinin rengine mi? İşte pazar ve market alışverişinde işinizi kolaylaştıracak en iyi püf noktaları arayanlar için çıtır çıtır, sulu ve tam kıvamında üzüm seçmenin püf noktaları...

#1
Foto - Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Yaz ve sonbahar sofralarının en sevilen, şifalı lezzetlerinden biri olan üzüm tezgâhları süslemeye başladı. Ancak pazar veya markete gittiğimizde karşımıza çıkan onlarca salkım arasından en tazesini ve lezzetlisini seçmek zaman zaman bir şans oyununa dönüşebiliyor. Birçoğumuz "Üzümün taze olduğu sapından mı anlaşılır, yoksa renginden mi?" sorusunun yanıtını ararken yanlış seçimler yapabiliyoruz. Uzmanlar ve tezgâhın ustaları ise ideal üzüm seçiminde hem sapın hem de rengin farklı mesajlar verdiğini belirtiyor. Peki, daldan yeni kopmuş gibi taze, şeker gibi tatlı bir salkım üzüm nasıl seçilir?

#2
Foto - Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Yaz ve sonbahar aylarının vazgeçilmezi, sofraların şifalı tatlısı üzüm... Pazarda veya markette tezgâhın başına geçtiğinizde o canlı duran salkımlardan en lezzetlisini seçmek bazen bir piyango gibi gelebilir. Peki, ideal salkım üzüm nasıl seçilir? Üzümün taze ve tatlı olduğunu gösteren asıl ipucu sapında mıdır, yoksa renginde mi? İşte çıtır çıtır, sulu ve tam kıvamında üzüm seçmenin püf noktaları...

#3
Foto - Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

1. ASIL İPUCU HANGİSİNDE: SAP MI, RENK Mİ? Kısa cevap: Her ikisi de! Ancak tazeliğin ilk ve en güvenilir habercisi sapıdır, tatlılığın ve olgunluğun habercisi ise rengidir. Tazeliğin İmzası: Sapı Üzümün ne zaman toplandığını anlamanın en kestirme yolu sapına bakmaktır. Taze Üzüm: Sapı yeşil, esnek ve canlıdır. Kurumamıştır. Bayat Üzüm: Sapı kahverengileşmiş, odunsu bir hal almış, kurumuş ve kırılganlaşmıştır. Sapı kahverengi olan üzüm rafta veya depoda uzun süre beklemiş demektir. Üzüm daldan koparıldıktan sonra muz veya domates gibi olgunlaşmaya devam etmez (klimakterik olmayan meyvedir). Bu yüzden renginin tam oturmuş olması şarttır.

#4
Foto - Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

Yeşil Üzüm: Sarıya çalan, şeffafımsı ve sıcak bir tonda olmalıdır. Aşırı koyu yeşil üzümler genellikle ekşi olur. Siyah/Kırmızı Üzüm: Rengi mat değil, derin, canlı ve türüne göre koyu mor/siyah veya canlı kırmızı olmalıdır. Soluk kırmızı/pembe tonlar henüz olgunlaşmadan toplandığını gösterir. 2. KUSURSUZ ÜZÜM SEÇİMİ İÇİN 4 EKSTRA PÜF NOKTASI Tazeliği sapından, lezzeti renginden kontrol ettikten sonra şu detaylara da mutlaka dikkat edin: "Beyaz Toz" Tabakası Üzüm tanelerinin üzerinde dumanlı, hafif beyazımsı bir tabaka görürseniz sakın korkmayın! "Pruin" adı verilen bu doğal mumsu tabaka, üzümün kendi ürettiği koruyucu bir katmandır. Üzümün el değmediğini, hırpalanmadığını ve taptaze olduğunu gösterir. Salkımı hafifçe kaldırdığınızda taneler dökülüyor mu? Eğer salkımı elinize aldığınızda poşete veya tezgâha birden fazla tane dökülüyorsa, o üzüm tazeliğini kaybetmeye başlamıştır. Taze üzümün taneleri salkım sapına sıkıca tutunur, dolgun ve diri durur. Tanelerin Dokusu: Tanelere hafifçe bastırın. (ezmeden!)

#5
Foto - Salkım üzüm iyi nasıl seçilir? Tazelik sapından mı renginden mi anlaşılır? Herkes en iyisini seçmek istiyor

İdeal: Sert, dolgun ve pürüzsüz olmalıdır. Kaçının: Büzüşmüş, suyun salmış, yumuşamış veya sap dibinden kararmış taneler bayatlama belirtisidir. Üzümleri satın aldıktan sonra tüketene kadar yıkamadan buzdolabında saklayın. Yıkandığında üzerindeki doğal koruyucu tabaka kalkar ve nemden dolayı daha hızlı bozulur!

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