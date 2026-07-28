Taş fırın lahmacun: İçi hazırlamanın yolları 1 altın kuralı! Malzeme hesaplarına karşı kritik uyarı

Malzemeleri elinizle 3-4 dakika boyunca güzelce harmanlayın. Harcın ekmeğin üzerine kolayca sürülebilir, cıvık ve nemli bir kıvamda olması gerekir. Eğer harcınız koyu veya kuru kaldıysa yarım çay bardağı soğuk suyu ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız lahmacun içini üzerini kapatarak buzdolabında en az 30-45 dakika dinlendirin. Bu süreç, lezzetlerin ve baharatların kıymayla tamamen bütünleşmesini sağlayacaktır. TAŞ FIRIN LEZZETİ İÇİN PÜF NOKTALARI Hakiki lahmacun içi yağsız kıymayla olmaz. Kıymanızın hafif yağlı olması (örneğin kuzu boşluk veya döş katılmış kıyma) lahmacununuzun fırında kurumasını önler. Arzuya göre harcın içine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyerek hafif ekşimsi, nefis bir aroma yakalayabilirsiniz. Soğan ve domatesi rendelemek sebzelerin suyunu acılaştırabilir. Mümkünse bıçakla ince kıyın ya da robotta hafifçe çekin.