Taş fırın lahmacun: İçi hazırlamanın yolları 1 altın kuralı! Malzeme hesaplarına karşı kritik uyarı
Evde taş fırın lezzetinde lahmacun yapmanın sırrı harcında saklı olduğunu biliyor muydunuz?
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Evde taş fırın lezzetinde lahmacun yapmanın sırrı harcında saklı olduğunu biliyor muydunuz?
İşte ne çok kuru ne de sulu; tam kıvamında, nar gibi pişen enfes lahmacun içi hazırlamanın püf noktaları ve tam ölçülü tarifi… Lokantaları aratmayacak çıtır çıtır lahmacunlar için mutfağa girme zamanı! Harcına ekleyeceğiniz o gizli dokunuşla lezzetini ikiye katlayacak lahmacun içi tarifi...
Evde çıtır çıtır, tam da taş fırın lezzetinde bir lahmacun yapmanın sırrı lahmacun harcında saklıdır. Ne çok kuru ne de çok sulu olan, baharatı ve sebzesi tam kıvamında ayarlanmış bir harç ile lokanta lezzetini aratmayan lahmacunlar hazırlayabilirsiniz. İşte ideal lezzeti yakalamanızı sağlayacak tam ölçülü geleneksel lahmacun içi tarifi...
500 gram orta yağlı dana veya kuzu-dana karışımı kıyma (Kıymanın biraz yağlı olması lezzetin anahtarıdır) 2 adet orta boy kuru soğan (Mümkünse ince kıyılmış veya zırhtan çekilmiş) 2 adet orta boy sulu ve olgun domates 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber 3-4 diş sarımsak Yarım demet taze maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ (Kıymanız az yağlıysa miktarı artırabilirsiniz) Yarım çay bardağı soğuk su (Harcı yayılabilir kıvama getirmek için)
Baharatlar: 1 tatlı kaşığı pul biber (veya isot) 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1,5 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre)
Soğan, yeşil biber, kapya biber ve sarımsakları mutfak robotundan geçirin veya kesme tahtasında bıçakla minik minik kıyın. Altın Kural: Eğer mutfak robotu kullanıyorsanız sebzeleri püre haline getirmemeye özen gösterin. Kısa aralıklarla (bas-çek yaparak) sebzelerin pirinç tanesi büyüklüğünde kalmasını sağlayın. Kabukları soyulmuş domatesleri ve ince kıyılmış maydanozu da sebze karışımına dahil edin. Domateslerin suyunu çok fazla öldürmeden harca katın. Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın. Üzerine doğradığınız sebze karışımını, salçaları, sıvı yağı ve baharatları ekleyin.
Malzemeleri elinizle 3-4 dakika boyunca güzelce harmanlayın. Harcın ekmeğin üzerine kolayca sürülebilir, cıvık ve nemli bir kıvamda olması gerekir. Eğer harcınız koyu veya kuru kaldıysa yarım çay bardağı soğuk suyu ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız lahmacun içini üzerini kapatarak buzdolabında en az 30-45 dakika dinlendirin. Bu süreç, lezzetlerin ve baharatların kıymayla tamamen bütünleşmesini sağlayacaktır. TAŞ FIRIN LEZZETİ İÇİN PÜF NOKTALARI Hakiki lahmacun içi yağsız kıymayla olmaz. Kıymanızın hafif yağlı olması (örneğin kuzu boşluk veya döş katılmış kıyma) lahmacununuzun fırında kurumasını önler. Arzuya göre harcın içine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyerek hafif ekşimsi, nefis bir aroma yakalayabilirsiniz. Soğan ve domatesi rendelemek sebzelerin suyunu acılaştırabilir. Mümkünse bıçakla ince kıyın ya da robotta hafifçe çekin.
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