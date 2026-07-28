Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

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Akademisyen ve yazar Selman Öğüt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda kadın voleybolcuların formalarını ve giydikleri şortları eleştirince seküler yobazların hedefi oldu.

Erkek ve kadın voleybolcuların formalarını karşılaştırarak, erkek voleybolcuların dize kadar bol şort giydiğini, kadın sporcuların ise dar ve kısa şortlar giymek zorunda bırakıldığını ifade eden Öğüt, mevcut durumun kadın bedeninin aşırı teşhir edilmesi olduğunu belirterek bunun kadına yönelik saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Kadınların başarıları yerine vücutlarıyla ön plana çıkarılmaya çalışıldığına dikkat çeken Öğüt, mevcut sistemin kadının aklı yerine bedeniyle var olmasını istediğini ifade etti.

SEKÜLER YOBAZLARIN HEDEFİ OLDU

Öğüt’ün bu haklı ve yerinde çıkışı, seküler yobazları rahatsız etti. Öğüt’e yönelik sosyal medya linci başlatan laikçiler, yazara yönelik galiz küfür ve hakarete varan alçakça ifadeler kullandılar.

Müslüman bir ülkede yaşadıklarını ve toplumun ahlaki değerleri, dini hassasiyetleri olduğunu görmezden gelenler, Öğüt üzerinden kin ve nefretlerini kusarken, milli ve manevi değerlerine bağlı vatandaşlar, “Selman beyin tespitlerinin altına imzamızı atarız. Müslüman ülkesinde salyangoz satılmaz” şeklinde paylaşımlarda bulundular.