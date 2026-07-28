  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler yeni müttefik buldu! Brezilya ile Arjantin arasında Milei krizi! 200 yıllık ilişki tehlikede Komşuda Ukrayna operasyonu! Hücreler çökertildi Vietnam bayraklı gemi battı! Çin 47 mürettebatı kurtardı Kavurucu sıcaklar alarm veriyor! İTÜ araştırmasından ürküten rakamlar çıktı! Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'e kötü haberi verdi Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi!
Gündem Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular
Gündem

Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

Kadın sporlarında kullanılan kıyafetlerin gereksiz açık olması kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konuyken, Akademisyen Selman Öğüt’ün konuya dair yorumu büyük ses getirdi. Ancak seküler yobazlar konuyu verecek cevap bulamayınca Öğüt’e hakaretler yağdırdılar.

 yeniakit.com.tr 

Akademisyen ve yazar Selman Öğüt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda kadın voleybolcuların formalarını ve giydikleri şortları eleştirince seküler yobazların hedefi oldu.

Erkek ve kadın voleybolcuların formalarını karşılaştırarak, erkek voleybolcuların dize kadar bol şort giydiğini, kadın sporcuların ise dar ve kısa şortlar giymek zorunda bırakıldığını ifade eden Öğüt, mevcut durumun kadın bedeninin aşırı teşhir edilmesi olduğunu belirterek bunun kadına yönelik saygısızlık olduğunu dile getirdi.

 

Kadınların başarıları yerine vücutlarıyla ön plana çıkarılmaya çalışıldığına dikkat çeken Öğüt, mevcut sistemin kadının aklı yerine bedeniyle var olmasını istediğini ifade etti.

 

SEKÜLER YOBAZLARIN HEDEFİ OLDU

Öğüt’ün bu haklı ve yerinde çıkışı, seküler yobazları rahatsız etti. Öğüt’e yönelik sosyal medya linci başlatan laikçiler, yazara yönelik galiz küfür ve hakarete varan alçakça ifadeler kullandılar.

Müslüman bir ülkede yaşadıklarını ve toplumun ahlaki değerleri, dini hassasiyetleri olduğunu görmezden gelenler, Öğüt üzerinden kin ve nefretlerini kusarken, milli ve manevi değerlerine bağlı vatandaşlar, “Selman beyin tespitlerinin altına imzamızı atarız. Müslüman ülkesinde salyangoz satılmaz” şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Kemalist Yılmaz Özdil kabul etti! ‘Biz salağın önde gideniyiz’
Kemalist Yılmaz Özdil kabul etti! ‘Biz salağın önde gideniyiz’

Gündem

Kemalist Yılmaz Özdil kabul etti! ‘Biz salağın önde gideniyiz’

CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’
CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’

Gündem

CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’

İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: "Bizi çatır çatır yiyecekler" İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz
İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

Gündem

İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23