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Gündem ‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor
Gündem

‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor

Saç rengini ve tarzını Game of Thrones karakterine benzeterek sosyal medyada ‘Bilecik'in Khaleesi’ olarak anılmaya başlayan CHP’nin Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da CHP’den istifa ederek Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçeceğini duyurdu. Subaşı'nın çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi. Başkan Subaşı'nın yanı sıra Belediye Meclisinde bulunan 16 CHP'li meclis üyesinin de Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.

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