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Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

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Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, sürekli mali baskı altında olmak hafızayı zayıflatıyor ve beynin daha hızlı yaşlanmasına yol açtığını ortaya koydu.

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Foto - Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, sürekli mali baskı altında olmak hafızayı zayıflatıyor ve beynin daha hızlı yaşlanmasına yol açıyor. Yeni bir araştırmaya (kaynak İngilizce) göre, kronik para kaygıları beynin yaşlanma biçimini fark edilmeden etkileyebiliyor.

#2
Foto - Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Birleşik Krallık’ta 2.759 kişi üzerinde yapılan analiz, yaşamlarında ekonomik zorluklar yaşamış kişilerin 53 yaşına geldiklerinde, para sıkıntısı çekmemiş olanlara kıyasla daha düşük bilişsel işlev gösterdiğini ortaya koydu. “Yıllar boyunca biriken zorluklar (…) ara sıra yaşanan güçlüklerden ziyade en olumsuz bilişsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili,” dedi University College London’dan araştırmacı Jacques Wels.

#3
Foto - Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Genç ve orta yetişkinlik dönemlerinde sürekli para sıkıntısı yaşayan ya da kalıcı düşük gelire sahip olan kişiler, 53 yaşına geldiklerinde bilişsel testlerde daha kötü performans gösterdi ve 71 yaşında beyin hacimlerinde belirgin küçülme görüldü.

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Foto - Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Araştırmacılar ayrıca, bu katılımcıların 53 ile 69 yaşları arasında sözel belleklerindeki gerileme hızının daha yavaş olduğunu tespit etti; bu da önemli bilişsel kayıpların çoktan orta yaşta meydana geldiğini gösteriyor. Yazarlar, bu ilişkiyi, mali sıkıntının bilişsel yükü artırmasına, bunun da dikkat ve karar verme gibi süreçlere ayrılabilecek bilişsel kapasiteyi azaltmasına bağlıyor. “Yetişkinlikte sürekli mali güçlük yaşanması, bu nedenle bilişsel işlemede rol oynayan sistemler üzerinde kronik stres yaratabilir ve zamanla bilişsel bozulmalara yol açabilir,” diye yazdılar. Araştırma ayrıca, finansal stresin yaşlanan beyin üzerindeki etkisinin erkeklerde, dezavantajlı çocukluk geçirmiş kişilerde ve Alzheimer için genetik risk faktörü taşıyanlarda belirgin biçimde daha ağır olduğunu ortaya koydu.

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