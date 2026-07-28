Araştırma: Maddi stres beyin yaşlanmasını hızlandırdı! Bilim işaret etti: 71 yaşına kadar küçülme olabilir

Araştırmacılar ayrıca, bu katılımcıların 53 ile 69 yaşları arasında sözel belleklerindeki gerileme hızının daha yavaş olduğunu tespit etti; bu da önemli bilişsel kayıpların çoktan orta yaşta meydana geldiğini gösteriyor. Yazarlar, bu ilişkiyi, mali sıkıntının bilişsel yükü artırmasına, bunun da dikkat ve karar verme gibi süreçlere ayrılabilecek bilişsel kapasiteyi azaltmasına bağlıyor. “Yetişkinlikte sürekli mali güçlük yaşanması, bu nedenle bilişsel işlemede rol oynayan sistemler üzerinde kronik stres yaratabilir ve zamanla bilişsel bozulmalara yol açabilir,” diye yazdılar. Araştırma ayrıca, finansal stresin yaşlanan beyin üzerindeki etkisinin erkeklerde, dezavantajlı çocukluk geçirmiş kişilerde ve Alzheimer için genetik risk faktörü taşıyanlarda belirgin biçimde daha ağır olduğunu ortaya koydu.