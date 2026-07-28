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Dünya Beyaz Saray’ın gölgesinde vampire protesto: Filistin destekçilerinden Netanyahu’ya öfke!
Dünya

Beyaz Saray’ın gölgesinde vampire protesto: Filistin destekçilerinden Netanyahu’ya öfke!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beyaz Saray’ın gölgesinde vampire protesto: Filistin destekçilerinden Netanyahu’ya öfke!

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a yaptığı ziyaret Filistin destekçilerini ayağa kaldırdı; Beyaz Saray yakınlarında toplanan eylemciler ‘ABD/İsrail savaş vahşetini durdurun’ ve ‘Vampir Netanyahu’ sloganlarıyla katil lideri ve ABD’nin siyonist rejime verdiği desteği lanetledi.

Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, terör devleti İsrail’in kana doymayan Başbakanı Binyamin katil Netanyahu'yu protesto etti. ‘ABD/İsrail savaş makinesini durdurun’,  ‘İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın’ ve ‘Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" dövizleri açan eylemciler, ABD’nin katil İsrail’e desteğine tepki gösterdi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, terör  devleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.

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