Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN: TARHANA ÇORBASI. TasteAtlas araştırmasında Türkiye'yi gururla temsil eden lezzet, Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen fermantasyon mucizesi: Tarhana Çorbası! Gastronomi uzmanları ve beslenme bilimcileri, tarhananın sadece lezzetli bir başlangıç değil, aynı zamanda doğal bir probiyotik ve bağışıklık kalkanı olduğuna dikkat çekiyor. Yoğurt, un, kırmızı biber, domates, soğan ve çeşitli otların günlerce fermente edilmesiyle elde edilen tarhana; sindirim sistemini düzenlemesi, zengin B vitamini, lif ve protein içeriğiyle TasteAtlas listesinde üst sıralara yerleşti. (Not: Türkiye'den geleneksel mercimek çorbası da yüksek lif ve bitkisel protein içeriğiyle rehberin üst sıralarında yer alan bir diğer lezzetimiz oldu.) Tarhana ile birlikte listede yer alan ve her biri kendi kültürünün şifa kaynağı sayılan diğer dünyaca ünlü çorbalar ise şöyle... Miso Çorbası (Japonya) Fermente soya fasulyesi ezmesi (miso), dashi suyu ve deniz yosunundan yapılan bu Japon klasiği, bağırsak florasını destekleyen güçlü probiyotikler açısından tam bir hazine.