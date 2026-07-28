  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur Yavaş’ın kapı dışarı ettiği sel mağduruna AK Parti kollarını açtı: Başkan Özcan’dan yeni araç sözü Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı İş bitmek üzere, iyice yaklaştı: Perez, 'beklenen transfere' yeşil ışık yaktı! Haber geldi Meir Most, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı Kaan için yalvardı: Baltalamak için tüm yolları kullanmalıyız Koskoca yeryüzünde sadece bir Türk toprağında yetişiyor: Görenleri büyülüyor Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu Ankaralılar içtiği sudan bile tedirgin! Mansur Yavaş iddiaları reddetti ama endişeler bitmiyor! Çelik Kubbe'nin rakibi Altın Kubbe'den istemediğimiz haber geldi Çanakkale'de alevler kontrol altında Emekli tuğgeneralden S-400'ler ile ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En Sağlıklı Çorbaları" listesini açıkladı. Dünyanın en sağlıklı 10 çorbası arasından Türkiye'nin listedeki yeri herkesi şaşırttı. Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen doğal probiyotik kaynağı, dünyanın en sağlıklı lezzetleri arasında gösterildi. Peki bu şifa deposu çorba hangisi? İşte Asya'dan Akdeniz'e uzanan en besleyici 10 çorba listesi…

#1
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Uluslararası gastronomi ve seyahat rehberi TasteAtlas'ın her yıl dünya genelindeki yemek eleştirmenleri, gastronomi uzmanları ve kullanıcı oylamalarıyla belirlediği "Dünyanın En İyi ve En Sağlıklı Çorbaları" sıralaması açıklandı. Farklı kültürlerden besleyici ve bağışıklık dostu tariflerin yer aldığı listede; Asya'nın antioksidan depolarından Akdeniz'in zeytinyağlı mucizelerine kadar pek çok lezzet yarıştı. Ancak Türkiye'den listeye adını yazdıran ve uzmanlar tarafından tam bir "şifa deposu" olarak tanımlanan o geleneksel lezzet, yüksek besin değerleri ve asırlık hazırlanış yöntemiyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

#2
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN: TARHANA ÇORBASI. TasteAtlas araştırmasında Türkiye'yi gururla temsil eden lezzet, Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen fermantasyon mucizesi: Tarhana Çorbası! Gastronomi uzmanları ve beslenme bilimcileri, tarhananın sadece lezzetli bir başlangıç değil, aynı zamanda doğal bir probiyotik ve bağışıklık kalkanı olduğuna dikkat çekiyor. Yoğurt, un, kırmızı biber, domates, soğan ve çeşitli otların günlerce fermente edilmesiyle elde edilen tarhana; sindirim sistemini düzenlemesi, zengin B vitamini, lif ve protein içeriğiyle TasteAtlas listesinde üst sıralara yerleşti. (Not: Türkiye'den geleneksel mercimek çorbası da yüksek lif ve bitkisel protein içeriğiyle rehberin üst sıralarında yer alan bir diğer lezzetimiz oldu.) Tarhana ile birlikte listede yer alan ve her biri kendi kültürünün şifa kaynağı sayılan diğer dünyaca ünlü çorbalar ise şöyle... Miso Çorbası (Japonya) Fermente soya fasulyesi ezmesi (miso), dashi suyu ve deniz yosunundan yapılan bu Japon klasiği, bağırsak florasını destekleyen güçlü probiyotikler açısından tam bir hazine.

#3
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Zengin kemik suyu, pirinç eriştesi, zencefil, taze otlar ve ince dilimlenmiş etle hazırlanan Pho; kemik suyundan gelen yüksek kolajen ve bağışıklığı güçlendiren taze baharatlarıyla Asya mutfağının başyapıtlarından. Tom Yum Goong (Tayland) Karides, limon otu, galangal (mavi zencefil), misket limonu yaprağı ve acı biberle yapılan bu ekşi-acılı çorba, metabolizmayı hızlandırması ve solunum yollarını açmasıyla biliniyor.

#4
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Caldo Verde (Portekiz) İnce kıyılmış kara lahana, patates, zeytinyağı ve hafif baharatlarla hazırlanan bu geleneksel Portekiz çorbası, yüksek A, C ve K vitamini içeriğiyle tam bir antioksidan bombası.

#5
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Minestrone (İtalya) Mevsim sebzeleri, baklagiller (kuru fasulye vb.) ve tam tahıllı makarnalarla hazırlanan Minestrone, lif oranı en yüksek çorbalardan biri olarak sindirim ve kalp dostu bir profil çiziyor. Borş Çorbası (Ukrayna / Doğu Avrupa) Ana maddesi pancar olan bu karakteristik kırmızı çorba; pancarın içinde bulunan betalain maddesi sayesinde karaciğeri temizlemeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. Geleneksel Tavuk Suyu Çorbası (Evrensel) İçerdiği "karnosin" maddesi sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ve eklem sağlığını destekleyen klasik tavuk suyu çorbası, dünya mutfaklarının ortak şifa kaynağı. French Onion / Soğan Çorbası (Fransa) Ağır ağır karamelize edilen soğanların kemik suyuyla pişirilmesiyle elde edilen bu Fransız lezzeti, soğanın içerdiği yüksek quercetin (güçlü bir antioksidan) sayesinde doğal bir antibiyotik etkisi sunuyor. Tarhanayı dünya mutfağındaki diğer çorbalardan ayıran en büyük özellik, mayalanma (fermantasyon) süreci sayesinde içeriğindeki besin değerlerinin vücut tarafından çok daha kolay emilebilir (biyo-yararlanımı yüksek) hale gelmesidir. Kış aylarında hastalıklardan korunmak, çocukların gelişimini desteklemek ve bağırsak sağlığını korumak için tarhana çorbası sofralarımızın en değerli mirası olmaya devam ediyor.

#6
Foto - Dünyanın en sağlıklı çorbası belli oldu! Liste güncellendi, işte dünyanın gözü bu çorbada! Herkesi şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti!
Ekonomi

Türk tekstil devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim dünyasından endişe verici bir haber geldi.

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan ..
Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!
Gündem

Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayıp, Trump’ın saldırı talimatlarıyla devam eden Körfez’deki kriz ve kaos havası, bölge ülkelerini..
Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok
Gündem

Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni Parti’ye” ve CHP’de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "Kılıçdaro..
Siyonistler yeni müttefik buldu!
Dünya

Siyonistler yeni müttefik buldu!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile İsrail, dışişleri bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare mekanizması kurulması ve diplomatların eğit..
CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti
Gündem

CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde CHP yönetimi ve 150 partili istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23