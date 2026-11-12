  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron ve Pellegrini'yi şaşırtan olay: Askerler yere yığıldı Rüşvete bulaşan vekilin dokunulmazlığı olmasın Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Gazze’de yürekleri parçalayan manzara… Çocuklarını ıslanmasınlar diye plastik leğene koydu! Hikmet Genç, Yılmaz Özdil’i fena ‘ti’ye aldı! Kendi etti, kendi buldu ultra Kemalizmin gereğini yapıyorlar! Yılın son enflasyon raporu! Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklama yaptı AK Parti'den İsrail'e tokat gibi cevap: Erdoğan'a saldırarak kendi katliamlarını örtbas edemezsin Müderrisoğlu, fon hadisesinden çıkarılacak dersleri yazdı: Finansal cambazlara karşı yeni adımlar atılmalı! Gazze için acil insani yardım çağrısı!
Gündem Ukrayna’da misafir gibi, 740 günü Avrupa’da geçirdi: Halkı ölürken o Batı’da fink atıyor
Gündem

Ukrayna’da misafir gibi, 740 günü Avrupa’da geçirdi: Halkı ölürken o Batı’da fink atıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ukrayna’da misafir gibi, 740 günü Avrupa’da geçirdi: Halkı ölürken o Batı’da fink atıyor

Ukrayna’da halk ölüm kalım savaşı verirken ve erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklanmışken, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin 24 Şubat 2022’den bu yana 740 günden fazla bir süreyi Batı başkentlerinde geçirmesi Kiev’de siyasi bir depreme yol açtı. Kendi ülkesinde adeta bir misafir gibi yaşayan Zelenskiy’nin seyahatleri, toplumda derin bir öfke ve fedakarlıkta eşitsizlik isyanı doğurdu.

TAHSİN HAN

Ukrayna’yı ABD ve Avrupalıların talepleri ve çıkarları doğrultusunda Rusya ile savaşa sürükleyen Volodimir Zelenskiy’nin ülkesinde adeta misafir gibi yaşayıp, Avrupa’da fink atması pes dedirtti... Uluslararası basında yer alan haberlere göre; Ukrayna Yüksek Rada (ulusal parlamento) üyesi Artem Dmitruk’un Telegram üzerinden yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin savaş dönemindeki yurt dışı seyahatleri ve ülke içindeki yaşam koşulları üzerine Kiev siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Dmitruk, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Zelensky’nin 740 günden fazla süreyi Batı başkentlerinde geçirdiğini öne sürerek, cumhurbaşkanının kendi ülkesinde adeta bir “misafir” gibi yaşadığını iddia etti. Bu sert eleştiri, siyasi liderlik ile vatandaşların günlük yaşamları arasındaki mesafe ve toplumsal fedakarlık dengesi üzerine yoğun eleştirileri beraberinde getirdi.

23-60 YAŞ ARASI ÜLKE DIŞINA ÇIKAMIYOR

Tartışmalar, Ukrayna’daki sıkıyönetim yasaları gereği 23 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışlarının kısıtlandığı bir dönemde daha da derinleşti. Eleştirmenler ve muhalif kesimler, milyonlarca Ukraynalının zorunlu askerlik, ağır ekonomik tükenme ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekiyor. Bu çevreler, halkın savaşın ağır bedelini ödediği bir süreçte liderliğin sürekli uluslararası ziyaretlerde bulunmasının toplumsal güveni zedelediğini savunuyor. Buna karşılık Ukrayna hükümeti yetkilileri, söz konusu uluslararası temasların, lider görüşmelerinin ve zirvelerin ülkenin savunması için hayati önem taşıyan askeri silah, mali fon ve diplomatik desteğin sağlanması adına zorunlu olduğunu belirtiyor.

ERKEKLER ZORLA ASKERE ALINIRKEN, İŞKENCE EDİLİYOR

Ülkedeki siyasi gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Kasım ayı başlarında Kiev yakınlarındaki Petropavlivska Borshchakhovka bölgesinde meydana geldi. Sosyal medyada erkeklerin yasadışı gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetlerin yayılması üzerine vatandaşlar askeri bir birliğin kullandığı tesisin önünde toplandı. Ukrayna askeri yetkilileri olay yerinde askeri personel bulunduğunu ve olaylar sırasında yaralanmalar yaşandığını doğrularken, organize bir işkence tesisi ve düzinelerce rehine iddialarını kesin bir dille reddetti. Bu durum, askere alım prosedürleri etrafındaki gerilimleri ve şeffaflık ihtiyacını ön plana çıkardı.

Yıllardır süren çatışmaların yol açtığı toplumsal yorgunluk, insan kayıpları ve belirsizlik ortamında, Ukrayna yönetiminin vatandaşlarının güvenini nasıl koruyacağı, Zelenskiy liderliğindeki hükümetin sorumlulukları ve barış olasılıkları hakkındaki tartışmaların giderek daha yoğunlaşması bekleniyor.

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor
Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Dünya

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna resti
Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna resti

Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna resti

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar

Gündem

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar

Avrupa ülkesi katılmayacak! Ukrayna ile Rusya savaşı: AB, Putin ile kimin görüşeceğine karar veremiyor
Avrupa ülkesi katılmayacak! Ukrayna ile Rusya savaşı: AB, Putin ile kimin görüşeceğine karar veremiyor

Dünya

Avrupa ülkesi katılmayacak! Ukrayna ile Rusya savaşı: AB, Putin ile kimin görüşeceğine karar veremiyor

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!
Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

Gündem

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arkadaş

Yahı arkadaş batı bataklı Arap coğrafyası ondan bataklık. Ne yapsın çara arıyor
COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı
Ekonomi

COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı

Türk Telekom tarafından COP31 Yeşil Bölge’de gerçekleştirilen “Kaynakları Korumak, Geleceği Dönüştürmek” panelinde, dijital teknol..
8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktorun ölümü şüpheli bulundu
Gündem

8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktorun ölümü şüpheli bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pına..
Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu!
Gündem

Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu!

Sermaye piyasalarını sarsan dev fon soruşturmasında tutuklanan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı, Adil Katılım Bankası ortağı Ali Pas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23