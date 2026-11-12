TAHSİN HAN

Ukrayna’yı ABD ve Avrupalıların talepleri ve çıkarları doğrultusunda Rusya ile savaşa sürükleyen Volodimir Zelenskiy’nin ülkesinde adeta misafir gibi yaşayıp, Avrupa’da fink atması pes dedirtti... Uluslararası basında yer alan haberlere göre; Ukrayna Yüksek Rada (ulusal parlamento) üyesi Artem Dmitruk’un Telegram üzerinden yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin savaş dönemindeki yurt dışı seyahatleri ve ülke içindeki yaşam koşulları üzerine Kiev siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Dmitruk, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Zelensky’nin 740 günden fazla süreyi Batı başkentlerinde geçirdiğini öne sürerek, cumhurbaşkanının kendi ülkesinde adeta bir “misafir” gibi yaşadığını iddia etti. Bu sert eleştiri, siyasi liderlik ile vatandaşların günlük yaşamları arasındaki mesafe ve toplumsal fedakarlık dengesi üzerine yoğun eleştirileri beraberinde getirdi.

23-60 YAŞ ARASI ÜLKE DIŞINA ÇIKAMIYOR

Tartışmalar, Ukrayna’daki sıkıyönetim yasaları gereği 23 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışlarının kısıtlandığı bir dönemde daha da derinleşti. Eleştirmenler ve muhalif kesimler, milyonlarca Ukraynalının zorunlu askerlik, ağır ekonomik tükenme ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekiyor. Bu çevreler, halkın savaşın ağır bedelini ödediği bir süreçte liderliğin sürekli uluslararası ziyaretlerde bulunmasının toplumsal güveni zedelediğini savunuyor. Buna karşılık Ukrayna hükümeti yetkilileri, söz konusu uluslararası temasların, lider görüşmelerinin ve zirvelerin ülkenin savunması için hayati önem taşıyan askeri silah, mali fon ve diplomatik desteğin sağlanması adına zorunlu olduğunu belirtiyor.

ERKEKLER ZORLA ASKERE ALINIRKEN, İŞKENCE EDİLİYOR

Ülkedeki siyasi gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Kasım ayı başlarında Kiev yakınlarındaki Petropavlivska Borshchakhovka bölgesinde meydana geldi. Sosyal medyada erkeklerin yasadışı gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetlerin yayılması üzerine vatandaşlar askeri bir birliğin kullandığı tesisin önünde toplandı. Ukrayna askeri yetkilileri olay yerinde askeri personel bulunduğunu ve olaylar sırasında yaralanmalar yaşandığını doğrularken, organize bir işkence tesisi ve düzinelerce rehine iddialarını kesin bir dille reddetti. Bu durum, askere alım prosedürleri etrafındaki gerilimleri ve şeffaflık ihtiyacını ön plana çıkardı.

Yıllardır süren çatışmaların yol açtığı toplumsal yorgunluk, insan kayıpları ve belirsizlik ortamında, Ukrayna yönetiminin vatandaşlarının güvenini nasıl koruyacağı, Zelenskiy liderliğindeki hükümetin sorumlulukları ve barış olasılıkları hakkındaki tartışmaların giderek daha yoğunlaşması bekleniyor.