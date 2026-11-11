8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktorun ölümü şüpheli bulundu
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İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.
Hastane yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu.
Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Şüpheli bulunan olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.