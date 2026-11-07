Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

“UKRAYNA'DAKİ TÜM YABANCI ASKERLER HEDEFİMİZ OLACAK” Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini vurgulayan Zaharova, söz konusu birliklerin hangi uluslararası oluşumun çatısı altında gönderileceğinin Moskova'nın tutumunu değiştirmeyeceğini açıkladı. Rus Sözcü, şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır.” Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya'nın güvenliğine yönelik yeni tehditler oluşturacağını belirtti.