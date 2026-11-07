Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!
Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu askeri güçler için tatbikat hazırlığı yapması Moskova'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya gönderilecek yabancı birliklerin Rus ordusu tarafından hedef kabul edileceğini açıkladı. Abu Dabi'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde gelen açıklamada Avrupa ülkelerine de sert mesaj verildi.