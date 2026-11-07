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Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

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Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu askeri güçler için tatbikat hazırlığı yapması Moskova'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya gönderilecek yabancı birliklerin Rus ordusu tarafından hedef kabul edileceğini açıkladı. Abu Dabi'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde gelen açıklamada Avrupa ülkelerine de sert mesaj verildi.

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Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 9-22 Kasım tarihlerinde bazı Avrupa ülkelerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan “Koalicja 26.2” adlı askeri tatbikata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zaharova, tatbikatın Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu askeri güçlerin hazırlığı kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

#2
Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

İNGİLTERE VE FRANSA'NIN PLANI MOSKOVA'YI HAREKETE GEÇİRDİ Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya'nın güvenlik kaygılarını dikkate almadığını ve bölgede gerilimi artırmaya devam ettiğini söyledi. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da çok uluslu askeri güç konuşlandırarak Rusya'ya karşı yeni bir dayanak noktası oluşturmayı hedeflediğini öne süren Zaharova, bu girişimlerin Rusya'ya askeri yenilgi yaşatma amacı taşıdığını belirtti.

#3
Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

“UKRAYNA'DAKİ TÜM YABANCI ASKERLER HEDEFİMİZ OLACAK” Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini vurgulayan Zaharova, söz konusu birliklerin hangi uluslararası oluşumun çatısı altında gönderileceğinin Moskova'nın tutumunu değiştirmeyeceğini açıkladı. Rus Sözcü, şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır.” Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya'nın güvenliğine yönelik yeni tehditler oluşturacağını belirtti.

#4
Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

NATO ÜLKELERİNE GERİLİM UYARISI İngiltere ve Fransa'nın girişimlerinin NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savaşa daha fazla dahil olması anlamına geleceğini ifade eden Zaharova, böyle bir gelişmenin çatışmayı daha da tırmandırabileceğini kaydetti. Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma girişimlerinin başarısız olacağını öne süren Zaharova, Moskova yönetiminin Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyon kapsamında belirlediği bütün hedeflere ulaşacağını söyledi.

#5
Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

“AVRUPALILARIN MÜZAKERE MASASINDA YERİ YOK” Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, askeri tatbikatın zamanlamasına da dikkat çekti. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yeniden başlaması planlanan müzakereler öncesinde böyle bir tatbikat düzenlenmesini eleştiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “Bu tatbikatların, Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm müzakerelerinin Abu Dabi'de yeniden başlamasının hemen öncesinde başlatılması da semboliktir. Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor.”

#6
Foto - Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak!

GÖZLER 10-11 KASIM'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE Rusya, ABD ve Ukrayna arasında 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de üçlü görüşmeler yapılması planlanıyor. ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirileceği belirtilen müzakerelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani meseleler ve barışa yönelik adımların ele alınması bekleniyor. İngiltere ve Fransa'nın askeri hazırlıkları ile Moskova'nın yabancı birliklere yönelik uyarıları, müzakereler öncesinde dikkatleri yeniden Ukrayna'ya çevirdi.

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