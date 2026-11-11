  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya enerji çağrısı! Türkiye'nin 2035 hedefini açıkladı Kirli fon vurgununda kan donduran rüşvet belgeleri ortaya saçıldı! Savcılık yazısında 500 bin dolarlık kirli pazarlık tek tek ifşa oldu! Dünyanın turizm merkezinden tarihi tokat! İsrailliler o ülkeye giriş yapamayacak Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin! Karaman’dan Bölgesel Kalkınma Mesajı: “Birlikte Büyüyelim... Bir İlçenin Kazancı Diğerinin Kaybı Değildir” ABD'nin küstah koruma şemsiyesi Hürmüz’de felaket getirdi: İki petrol tankeri mayına çarparak alevlere teslim oldu! Casusluk tehdidine karşı Berlin'den flaş karar: Çin malı İHA ve otomobillere yasak İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi Zirveye öz çekim damgası! Erdoğan’ı gören lider telefona sarıldı
Spor Arda Güler için tarihe geçecek karar: 2035 yılına kadar sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi yolda!
Spor

Arda Güler için tarihe geçecek karar: 2035 yılına kadar sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi yolda!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arda Güler için tarihe geçecek karar: 2035 yılına kadar sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi yolda!

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’i uzun yıllar kadrosunda tutmak ve Avrupa devlerinin iştahını kapatmak için eşi benzeri görülmemiş bir operasyona imza atıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Eflatun-Beyazlılar, genç yeteneğin sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmayı ve serbest kalma bedelini tam 800 milyon euro olarak belirlemeyi planlıyor.

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'i uzun yıllar kadrosunda tutmak için dikkat çeken bir sözleşme hazırlığına girişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid yönetimi, genç yıldızın sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmayı ve serbest kalma bedelini 800 milyon euroya çıkarmayı değerlendiriyor. PSG ve Bayern Münih'in ilgisi sonrası gündeme gelen planın maaş artışını da kapsadığı öne sürüldü.

Real Madrid, Arda Güler'in geleceği için ses getirecek bir hamle üzerinde çalışıyor. İspanyol devinin milli futbolcuyu uzun yıllar takımda tutmak amacıyla hazırladığı öne sürülen sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

ARDA GÜLER İÇİN 800 MİLYON EUROLUK PLAN

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini 2035 yılına kadar uzatmayı değerlendiriyor. Kulübün üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni anlaşmada en dikkat çekici ayrıntı ise serbest kalma bedeli oldu. Madrid yönetiminin, milli futbolcunun sözleşmesine 800 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklemeyi planladığı belirtildi. Olası anlaşmanın yalnızca sözleşme süresini uzatmakla sınırlı kalmayacağı, Arda Güler'in maaşında da artış yapılmasının değerlendirildiği aktarıldı. Florentino Perez başkanlığındaki kulübün bu hamleyle genç futbolcunun geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almayı hedeflediği ifade edildi.

 

PSG VE BAYERN MÜNİH'İN İLGİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Real Madrid'in sözleşme planının arkasında Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen transfer ilgisinin bulunduğu öne sürüldü. Habere göre Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. İki kulübün ilgisi, Madrid yönetimini milli futbolcuyla erken sözleşme yenileme seçeneğine yöneltti. İspanyol devinin, yüksek serbest kalma bedeliyle Avrupa'nın büyük takımlarından gelebilecek transfer girişimlerine karşı güçlü bir önlem almayı amaçladığı belirtildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Arda Güler için konuşulan astronomik rakamlara rağmen taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor. İspanyol basınındaki haberde, milli futbolcuya resmi sözleşme teklifinin henüz sunulmadığı vurgulandı. 2035 yılına kadar uzatılması planlanan sözleşme ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli, kulübün değerlendirdiği olası şartlar arasında yer alıyor.

Guti'yi bile şaşırttı! Arda Güler'e övgü yağmuru
Guti'yi bile şaşırttı! Arda Güler'e övgü yağmuru

Spor

Guti'yi bile şaşırttı! Arda Güler'e övgü yağmuru

Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!
Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!

Spor

Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!

Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet
Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet

Spor

Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet

Arda Güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu
Arda Güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu

Aktüel

Arda Güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23