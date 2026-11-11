Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamunun üç büyük katılım bankasını tek bir çatı altında birleştirecek devasa finansal hamle kapsamında Ziraat Katılım ve Halk Katılım’ın hisselerinin tamamını resmen devraldı.

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 100 iştiraki konumundaki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, yasal ve düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından söz konusu pay devir sözleşmelerini imzalayarak kapanış işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

KABİNEDEN ÇIKAN TALİMAT

Sektörde kartların yeniden dağıtılmasına yol açan sürecin fitili ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlenmişti. Erdoğan, 5 Haziran’da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada stratejik kararı şu sözlerle ilan etmişti: "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

SİGORTA DEVİR MODELİ BANKACILIKTA

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım’ın operasyonel süreçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı, 2020 yılında sigortacılık sektöründe uygulanan Türkiye Sigorta konsolidasyon modelini doğrudan akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere o dönemde Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta konsolide edilerek Türkiye Sigorta markası altında birleştirilmişti. Benzer bir yapının kamu katılım bankacılığı alanında tesis edilmesiyle operasyonel verimliliğin artırılması ve finansal kapasitelerin maksimum seviyeye çıkarılması planlanıyor.

YENİ MARKANIN İSMİ GİZLİLİĞİNİ KORUYOR

Sürecin tamamlanmasının ardından üç dev kamu bankasının ortak bir konsorsiyum yapısı altında yepyeni bir marka ismiyle müşterilerine hizmet vermesi hedefleniyor. Ancak konsolidasyon sürecinin ne zaman nihayete ereceği ve kurulacak olan yeni katılım bankasının hangi unvan altında faaliyet yürüteceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Birleşmeyle birlikte Türkiye’deki katılım finans sektörünün toplam finansal piyasalar içerisindeki payının ve uluslararası rekabet gücünün katlanarak büyütülmesi amaçlanıyor.